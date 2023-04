Durante el último tiempo, han nacido diversas producciones sobre la franquicia Star Wars, como Andor o The Mandalorian, entre otras. No obstante, unas de las que más se ha destacado, y pareciera que ha sido un golpe de esperanza para sus fanáticos, es la serie de Obi-Wan Kenobi. Tras una exitosa primera entrega, sus seguidores se preguntan si habrá una segunda parte, aunque pareciera que no hay planes a futuro, sí podría haber modificaciones al respecto. Conoce qué se sabe sobre esta situación en la siguiente nota.

¿Qué se sabe sobre una posible segunda temporada de Obi Wan Kenobi?

Una interesante conversación se llevó a cabo con la líder de LucasFilm, Kathleen Kennedy y el medio Variety. La mujer confirmó que no están trabajando en la segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, aunque no es una decisión determinada, ni mucho menos. “Eso no está en desarrollo activo“, comentó Kennedy.

“Pero nunca digo nunca, porque siempre existe la posibilidad. Ese programa fue muy bien recibido y Deborah Chow hizo un trabajo espectacular. Ewan McGregor realmente quiere hacer otra. Todos están involucrados con lo que estamos haciendo en este momento, como pueden ver en lo que les mostramos a todos. Volveremos a centrar nuestra atención en eso, tal vez en el futuro“, prosiguió.

Tras las declaraciones de Kennedy, es solo cosa de tiempo para que la segunda entrega de Obi-Wan Kenobi comience a producirse, o al menos existen todos los condicionantes para ello. El primero de todos es el visible interés que ha mostrado Ewan McGregor, actor de Hollywood y estrella de la serie, en seguir adelante. “Estaba tan feliz de hacerlo de nuevo, y tan feliz de trabajar con Hayden nuevamente, espero que tengamos la oportunidad“, dijo el intérprete en enero.

“Nos propusimos hacer eso como una serie limitada. Pero creo que si hay un gran compromiso y la gente realmente quiere más Obi-Wan, ciertamente lo consideraremos porque los fanáticos hablan con nosotros", indicó Kathleen Kennedy en 2022.

¿Cuándo se estrenaría una posible segunda temporada de Obi Wan Kenobi?

Tal como lo mencionamos anteriormente, no existe una fecha oficial en estos momentos. Si el equipo de producción comenzara a trabajar en los nuevos episodios de la serie este año, lo más probable es que una segunda temporada sería en 2024.