Ewan McGregor volverá a personificar a Obi-Wan Kenobi en la saga "Star Wars" y acaba de manifestar que disfrutará más grabar la serie que filmar las precuelas, específicamente por la tecnología que están utilizando para crear la producción.

La serie que tomará al maestro jedi como foco es otra más de las apuestas del servicio de streaming Disney+ tiene en carpeta, sobre todo después del éxito que registró "The Mandalorian".

Eso sí, su creación ha trastabillado en el avance, luego de que se decidió acortar los capítulos y de que tuvo un cambio de showrunner.

Pero a McGregor eso no lo desalienta, según le contó a ACE Universe, está bastante entusiasmado y sobre to con las nuevas porsibilidades que ofrece el gigantesco mucho LED UltraHD que se creó para "The Mandalorian" y que facilita la interación de los personajes y los efectos prácticos con el ambiente digital.

Se trata de una avanzada tecnología que puede modificar el contexto y los fondos de grabación de acuerdo con lo que ocurre en la acción, sobre la que McGregor asegura que "es bastante asombrosa. Te hace sentir como si estuvieras en el lugar, lo que cual para nosotros los actores es mucho más real".

"Las precuelas eran todas de pantalla azul y pantalla verde y era difícil de imaginar, pero hoy en día creo que las cosas han avanzado tanto, y creo que mucho de lo que veas va a ser lo que veamos en el set", añadió el actor.

La serie sobre Obi-Wan Kenobi aún no tiene fecha de estreno.