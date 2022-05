Obi-Wan Kenobi, es una de las series más esperadas de este año y está a pocas semanas de estrenar su primera temporada la cual continuará la historia del legendario Jedi tras los eventos de Star Wars: Episodio III: La Venganza De Los Sith.

El más reciente tráiler fue estrenado este miércoles 4 mayo conocido popularmente como "El Día de Star Wars". Esto se debe a que la fecha en inglés "May fourth" o "May the fourth" debido a su pronunciación se asemeja a la icónica frase de Star Wars "Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you).

En el avance se ve a Obi-Wan siendo buscado por el Imperio Galáctico, quienes persiguen a los Jedi que siguen escondidos.

Tras derrotar en la batalla de Mustafar a su amigo y ex compañero Jedi, Anakin Skywalker, Obi-Wan debió exiliarse en Tatooine, mientras el poder de Darth Vader y el imperio iba en aumento.

La historia de la serie se encuentra ambientada 10 años después de los eventos de la película de 2005, la historia se centra en Obi-Wan, quien enfrentó su mayor derrota: la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se pasó al lado oscuro como el malvado Sith. Lord Darth Vader, según indica la descripción oficial.

¿Cuántos capítulos tendrá la primera temporada de Obi-Wan Kenobi?

La serie tendrá 6 capítulos en total para su primera entrega, los dos primeros llegarán a la pantalla el próximo 27 de mayo en la plataforma de Disney Plus. Revisa el tráiler a continuación.