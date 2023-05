The Last of Us habría detenido producción de su nueva temporada por huelga de guionistas

Sin duda una de las series que más halagos se ha llevado este año es "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie, la serie nos mostró el mundo postapocalíptico del conocido videojuego de NaughtyDog.

La serie, que tuvo 9 episodios, desde antes de finalizar la primera temporada había anunciado que volverían con una nueva temporada, la que actualmente se encontraba en sus primeras etapas de producción.

Detiene su producción

A inicios de mayo comenzó en Estados Unidos una huelga de guionistas, la que se ha mantenido por estos últimos días debido a no llegar a un acuerdo para una mejora laboral de sus empleos.

Es debido a esto que ya se han comenzado a ver las primeras consecuencias de la movilización con el atraso en la producción de distintas películas y series.

Una de ellas es "The Last of Us", serie de HBO que estaba comenzando la producción de su segunda temporada y estaban en su proceso de casting para su nueva parte, la que tuvo que ser detenida debido a que no se cuentan con guiones para el segundo ciclo,

Según información entregada por Variety, la seríe iba a hacer su casting con dialogos de "The Last of Us Part II" pero no habrían guiones escritos para el segundo ciclo de la serie por el momento.

Hay que recordar que la escritura de la serie está a cargo de Craig Mazin y Neil Druckmann, quiénes en estos momentos no se encontrarían trabajando en la serie por el llamado a huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Por el momento se desconoce cuáles serian las consecuencias de está pausa en la producción de "The Last of Us Part II", la que se esperaba que comenzará a grabar sus nuevos episodios a principios de 2024 en Canadá.