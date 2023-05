El actor chileno fue el gran ganador de los "MTV Movie & TV Awards" debido a su participación en "The Last of Us". Conoce qué categorías y cuántos premios ganó.

El actor chileno Pedro Pascal sigue recibiendo reconocimientos en Hollywood y está vez obtuvo los preciados galardones de los premios MTV Movie & TV Awards que se transmitieron el pasado domingo.

Estos premios son por votación popular y el actor chileno logró el reconocimiento en tres oportunidades, en categorías donde también estaban nominados actores y actrices como Jenna Ortega(Merlina), Paul Rudd (Ant-Man), Diego Luna (Andor) y Tom Cruise (Top Gun). Conoce a continuación qué categorías ganó el chileno.

¿Cuáles son los premios que ganó Pedro Pascal en los MTV Awards?

El chileno no asistió a la premiación de los MTV Movie & TV Awards, de igual manera fue premiado y elegido por el público como “mejor héroe”, “mejor dúo” junto con la actriz Bella Ramsey, y “mejor show” tras su participación en la serie de HBO Max “The Last of Us”.

Luego de recibir los galardones de MTV el chileno envió un mensaje de agradecimiento “Quisiera que todos pudiéramos estar juntos para poder mirarles a los ojos y decirles que todos las personas jóvenes del mundo son mis héroes y yo no estaría aquí si no fuera por ustedes”. Además añadió que “cuando digo que merecen un mundo que sirva a sus intereses, (me refiero a) que merecen estar saludables, merecen estar seguros, merecen que se luche por sus derechos individuales y sean protegidos, merecen héroes reales en este mundo porque ustedes son héroes reales para mi, y los amo”.

La escena hollywoodense está pasando por un momento crítico, ya que los guionistas mantienen una huelga vigente que tiene paralizada a la industria del espectáculo estadounidense, es por esta razón que la ceremonia de premiación fue pregrabada y el actor no pudo asistir, de igual manera el apoya el movimiento que están realizando los guionistas de la industria.