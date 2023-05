The Met Gala realizó este lunes su nueva edición, en donde grandes estrellas del entretenimiento internacional fueron parte de la gran velada de la alta costura, entre ellos el actor nacional Pedro Pascal, quien lució uno de los atuendos más aplaudidos de la jornada.

Con una gabardina y camisa roja, acompañado de pantalones cortos y una corbata negra, el protagonista de The Last of Us caminó por la esperada alfombra roja con un conjunto del diseñador italiano Valentino.

El evento a beneficio del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte comenzó este 1 de mayo, en una de las noches más esperadas por los seguidores de la alta costura. Este año, la glamorosa y elegante gala, que da inicio a la exposición anual de moda del Museo en la ciudad de Nueva York, se centra en el fallecido diseñador alemán Karl Lagerfeld.

La exposición de primavera de 2023 de The Costume Institute, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", examinará el trabajo de los 65 años de carrera de la leyenda de la moda.

Sus nuevos proyectos

El actor chileno está en las negociaciones finales para integrarse a la secuela de Gladiador, la nueva película de Paramount, que ya cuenta con un elenco que incluye a los nominados al Premio de la Academia Paul Mescal y Barry Keoghan, así como al dos veces ganador del Premio de la Academia Denzel Washington.

La película de Paramount sigue al éxito de taquilla de 2000 "Gladiator", que fue nominada a 12 premios de la Academia y ganó cinco, incluida la de mejor película.

La película original fue protagonizada por Russell Crowe como Maximus Decimus Meridius, un soldado romano forzado a la esclavitud que jura vengarse de Commodus (Joaquin Phoenix). Dado que Maximus muere al final de "Gladiator", la secuela que aún no tiene título se centra en Lucius (Mescal), el hijo de Lucilla, interpretado por Connie Nielsen, quien repetirá su papel en la cinta.