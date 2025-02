Reacher está a pocas horas de regresar con su esperada tercera temporada en Prime Video en donde nuevamente Jack estaría en medio de una compleja misión encubierta para descubrir quienes son los que están amenazando la vida de su informante.

El tráiler del nuevo ciclo mostró a Jack Reacher enfrentándose a poderosos rivales y, como siempre, gran parte de sus adversarios se encuentran temerosos de enfrentarlo debido a su impactante físico.

El duro entrenamiento de Alan Ritchson para Reacher

El actor tuvo una ardua preparación para interpretar el papel con una estricta rutina de dieta y ejercicios para poder lograr el físico musculoso requerido para el papel como el héroe de acción.

Por lo que al momento en que recibió el llamado de que el papel era suyo puso manos a la obra. “Hasta entonces, mi entrenamiento básico consistía en flexiones, dominadas, fondos y abdominales”, explica en un nuevo episodio de “Gym & Fridge” de Men’s Health del 2024.

“Para Reacher, una caloría es una caloría, no importa si proviene de grasa o azúcar”, señaló. “Reacher comerá cualquier cosa que le funcione”.

El actor entrena cinco veces por semana. “Cada vez que creo que mi cardio está en su punto, hago un poco de entrenamiento de lucha y me quedo sin aliento en tres minutos y me doy cuenta de que no estoy ni cerca de lo que debería estar”.

Agregando que busca mantener el físico de su personaje por el máximo de tiempo. “Quiero 22 temporadas de Reacher”, dice. “Quiero tener 100 años y seguir jugando a Reacher”.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Reacher?

La tercera temporada llegará este jueves 20 de febrero a Prime Video con sus primeros tres capítulos, luego los capítulos restantes se estrenarán de manera semanal hasta el final de temporada programado para el próximo 27 de marzo.

Revisa el horario de estreno por país

México: 2:00 a.m.

Guatemala: 2:00 a.m.

Honduras: 2:00 a.m.

El Salvador: 2:00 a.m.

Nicaragua: 2:00 a.m.

Costa Rica: 2:00 a.m.

Panamá: 3:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

República Dominicana: 4:00 a.m.

Puerto Rico: 4:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Revisa el avance a continuación

¿Qué pasará en la tercera temporada de Reacher?

Según señala el avance, en la tercera temporada de esta serie llena de acción, Reacher (Alan Ritchson) se adentra en el oscuro corazón de una vasta organización criminal cuando intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA cuyo tiempo se acaba. Allí encuentra un mundo de secretos y violencia, y se enfrenta a algunos asuntos pendientes de su propio pasado.