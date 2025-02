Paris has fallen, la nueva serie de Universal+ acaba de arribar a la plataforma con sus primeros 8 capítulos, en donde la reconocida actriz británica, Ritu Arya, conocida por su participación en The Umbrella Academy y Barbie, es una de las protagonistas.

La serie trata sobre Jacob Pierce, un ex soldado de la Legión Extranjera Francesa (Sean Harris), que se embarca en un ataque de venganza contra el gobierno francés tras ser traicionado. En la ficción, Ritu interpreta a Zara Taylor, una agente secreta que se une al oficial de seguridad francés Vincent Taleb para detener a Jacob.

En conversación exclusiva con RedCarpet, la actriz entregó detalles de su preparación para el rol, como también lo que ha significado para ella unirse al universo de “Has Fallen”.

Ritu Arya y su preparación para Paris Has Fallen

La serie se basa en la franquicia “has fallen”, que tiene las películas protagonizadas por Gerard Butler Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen.

En ese contexto, Ritu confesó que no había visto la trilogía original, por lo que se sorprendió cuando vio el proyecto.

“Cuando leí el guión, estaba muy, muy emocionada. Vi mucho potencial en mi personaje. Pensé que había una historia realmente muy convincente de un villano que busca vengarse del gobierno y estos personajes que se ven obligados, que se juntan y tienen que trabajar duro, pero las secuencias de acción eran realmente intensas”.

Agregando que la trama le llamó mucho la atención, ya que además de las grandes escenas de acción hay una tensa trama de fondo. “Hay mucho suspenso. Como dije, me encantó mi personaje, así que estaba muy emocionada”.

La actriz reveló que se sometió a un arduo entrenamiento para interpretar a la agente de alto nivel quien se enfrenta a desafíos físicos en la serie.

“Hubo mucho entrenamiento. Entrenamos en jiu-jitsu, boxeo y krav maga. Entonces, hubo mucho entrenamiento físico, pero el equipo de especialistas fue increíble. Cuando estábamos en el set, me sentí muy bien cuidada. Creo que todo el equipo es un esfuerzo de equipo. Y creo que es un equipo realmente genial el que está detrás del programa. Las escenas de acción fueron muy divertidas de hacer”.

Asimismo, Ritu señaló que su parte favorita de interpretar son las distintas capas que tiene Zara.

“Creo que es el hecho de que tiene tantos rasgos conflictivos. Es muy valiente, hábil y decidida, pero también es nueva en el trabajo, y también es vulnerable y comete errores y no sabe en quién confiar”.

Luego agrega: “Hay todas estas diferentes dimensiones que creo que hicieron que fuera realmente emocionante interpretarla y emprender ese viaje con ella a lo largo de ocho episodios”.

La conversación con una espía real

La actriz reveló que tuvo un contacto con una espía real quien le dio tips para poder interpretar el rol de una manera más realista.

Acerca de los consejos que recibió, Ritu comentó: “Se trataba más bien de saber, en primer lugar, ¿cómo tiene sentido esto? ¿Me sentiría así? ¿Cuánto hay de vida profesional en comparación con vida personal? ¿Y qué puedes decirles a tus seres queridos y qué no puedes decir? Y hacer malabarismos con eso”.

“Gran parte de eso surgió de este lugar real de, sí, esas cosas se pueden decir y, por lo tanto, era situacional. Le preguntaba sobre aspectos relacionados con eso. Fue realmente útil y muy amable que esta persona, sobre la que no tengo permitido hablar, pudiera darme ese consejo“, explicó.

¿Dónde ver Paris Has Fallen?

La serie y sus 8 capítulos se encuentran disponibles en Universal+.

Revisa el tráiler de Paris Has Fallen a continuación

