Un nuevo mes está por comenzar y con ellos llegan nuevos estrenos a las distintas plataformas, siendo una de ellas Universal+ que reveló las producciones que llegarán al streaming dentro de los próximos días.

La plataforma de streaming cuenta con sagas como Top Chef, FBI, The Rookie disponible en su plataforma. También se espera el esperado estreno exclusivo de Paris Has Fallen con su primera temporada.

Las producciones y nuevos estrenos de Universal+

Paris Has Fallen (Temporada 1) – Disponible desde el 9 de febrero

Esta es la primera serie inspirada en la exitosa trilogía de películas protagonizadas por Gerard Butler: Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen. La trama arranca con un ataque terrorista dirigido por Jacob Pearce, un villano interpretado por Sean Harris (conocido de Prometheus y Mission: Impossible – Fallout).

Frente a esta amenaza, el oficial Vincent Taleb (Tewfik Jallab) y la agente del MIG, Zara Taylor (Ritu Arya), se embarcan en una misión llena de giros inesperados, sobre todo cuando comienzan a descubrir secretos detrás del atentado que pondrán en peligro sus vidas.

Ray Donovan (Temporadas 1-7) – Disponible desde el 1 de febrero

Universal+ estrena las siete temporadas completas de Ray Donovan, un drama criminal nominado a 9 premios Emmy, creado por Ann Biderman (NYPD Blue, Southland).

Liev Schreiber (Spotlight, The Perfect Couple) protagoniza esta serie como Ray Donovan, un hombre sin escrúpulos que trabaja como “fixer” para una poderosa firma de abogados.

Su vida dará un giro cuando su padre, Mickey (Jon Voight, ganador del Globo de Oro), sale de prisión y llega a cambiar todo, obligando a Ray a cuestionar su propia existencia y sus decisiones profesionales.

La Brea (Temporadas 1-3) Ya está disponible

La fascinante serie de ciencia ficción La Brea ya está disponible completa en Universal+, con sus tres temporadas listas para ser vistas en maratón.

La trama comienza cuando un enorme agujero se abre en Los Ángeles, llevando a las personas que caen en él a través del tiempo, mientras tratan de resolver el enigma de lo ocurrido y enfrentarse a criaturas hostiles.

Producciones que ya están disponibles

Las sagas deportivas también tienen su espacio en universal+ en donde el servicio de streaming cuenta con las sagas de Rocky, protagonizadas por Silvestre Stallone completas.

También disponible está Creed, la producción de Michael B Jordan retrata la historia de Adonis Johnson un boxeador que nunca conoció a su padre, el famoso Apollo Creed, quien murió antes de su nacimiento.

Sin embargo, el alma competitiva está en su sangre, por lo que busca a Rocky Balboa (Sylvester Stallone) y le pide al campeón retirado que sea su entrenador y lo ayude a llegar a la cima, tal como lo hizo su padre.

El Peleador la película protagoniza por Mark Wahlberg está disponible en el streaming y retrata la historia de un ex boxeador quien perdió todo en su vida producto de sus adicciones. Su hermano menor, Micky, quiere seguir sus pasos, por lo que el exboxeador tendrá que examinar su vida para poder entrenarlo.