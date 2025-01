Netflix anunció los grandes estrenos que tienen preparado para este 2025, en un esperado evento que se realizó en el Teatro Egipcio de Los Ángeles y contó con invitados especiales como las superestrellas de la WWE CM Punk y Rhea Ripley, como también los actores Guillermo del Toro, Ben Affleck, John Mulaney, Tina Fey.

“No importa qué es lo que estás esperando con tantas ganas este año; es imposible estar completamente preparado para lo que viene en Netflix“, dijo Bela Bajaria, Directora de Contenido de Netflix, en la presentación anual de la compañía de películas, series y juegos que llegarán en 2025.

En palabras de Bajaria: “Con más de 700 millones de personas viendo, no podemos ser solo una cosa. Necesitamos ser la mejor versión de todo”.

Los grandes estrenos de Netflix para el 2025

Este año, el servicio streaming continuará con la transmisión de los eventos en vivo de la WWE, como también los Premios del Sindicato de Actores (SAG) y la NFL en Navidad.

Además, el nuevo late show semanal “Estamos Todos en Vivo con John Mulaney” tendrá su estreno en vivo el 12 de marzo.

Publicidad

Publicidad

“Estaremos en vivo a nivel mundial sin desfase. Nunca seremos relevantes. Nunca seremos su fuente de noticias. Siempre seremos imprudentes”, dijo Mulaney.

Este 2025 traerá nuevas series de gran prestigio, como Death by Lightning, creada por David Benioff y D.B. Weiss, Día Cero protagonizado por Robert De Niro, Black Rabbit con Jason Bateman y Jude Law como protagonistas y productores ejecutivos, y The Beast in Me, que contará con Claire Danes y Matthew Rhys.

ver también Cobra Kai, Royal Rumble y más: Estos son los estrenos de Netflix en febrero

También habrá el esperado regreso de algunos de nuestros shows más exitosos, como Stranger Things, Merlina y El Juego del Calamar. Bajaria reveló que la producción de Merlina ya ha finalizado y se estrenará a finales de este año. Además, anunció que la temporada final de El Juego del Calamar llegará el 27 de junio.

Publicidad

Publicidad

Anuncios de fechas de estreno adicionales:

Estamos todos en vivo con John Mulaney (serie en vivo) – Semanalmente en Netflix comenzando el 12 de marzo

La isla de las tentaciones: EE. UU. (serie de no ficción) – 12 de marzo en Netflix

Adolescencia (serie) – 13 de marzo en Netflix

La supervivencia de una chica con curvas Temporada 2 (serie) – 27 de marzo en Netflix

Nonnas (película) – 9 de mayo en Netflix

Ginny y Georgina Temporada 3 (serie) – 5 de junio en Netflix

La vieja guardia 2 (película) – 2 de julio en Netflix

Havoc (película) – Otoño de 2025 en Netflix

La calle del terror: reina del baile (película) – Invierno de 2025 en Netflix

A Merry Little Ex-mas (película) – Primavera de 2025 en Netflix

Frankenstein (película) – Noviembre de 2025 en Netflix

Jay Kelly (película) – Primavera de 2025 en Netflix

RIP (película) – Primavera de 2025 en Netflix

The Woman in Cabin 10 (película) – Primavera de 2025 en Netflix

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (película) – Primavera de 2025 en Netflix

Los otros anuncios de Netflix

En el mismo evento, se reveló que llegarán nuevos títulos de juegos, que ofrecerán a los fanáticos una forma de sumergirse aún más en sus universos favoritos.

Publicidad

Publicidad

El Juego del Calamar: Frenesí a punto de convertirse en el juego más descargado de Netflix, por lo que los fans podrán esperar nuevos juegos basados en programas que adoran, como Ginny y Georgia, Dulces Magnolias, El Amor es Ciego y Cielo para Dos. Además, se anunció que Netflix será el hogar exclusivo de los icónicos videojuegos WWE 2K en dispositivos móviles a partir de finales de este año.