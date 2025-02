José Montoya se ha convertido en el tema más hablado de las redes sociales debido a su participación en el reality La Isla de las Tentaciones 8 en donde ingresó con su pareja Anita para poner a prueba su amor, sin embargo, como era de esperarse las tentaciones se hicieron más difícil de evadir y terminaron cayendo.

Esta situación se viralizó en las redes sociales luego de que de distintos ángulos y en distintas oportunidades le mostraron a Montoya la infidelidad de su pareja y su reacción sorprendiendo al público, ya que corrió por la playa gritando “me han reventado por dentro. ¡No puedo!, ¡Me han destrozado!”.

El viral llegó hasta Estados Unidos en donde el programa The View, que integra Whoopi Goldberg analizaron la situación.

¿Quién es José Montoya?

El participante de La Isla de las Tentaciones tiene 30 años y nació en Utrera, Sevilla en España. Participó en espacios como The Language of love y en ‘Mujeres, hombres y viceversa’. También tiene un proyecto musical en donde bajo el nombre de DMontoya se ha presentado en espacios como “El Chiringuito”.

Antes de llegar a la televisión, Montoya tuvo un paso por el mundo del fútbol en donde llegar al profesionalismo fue su gran sueño. Jugó como volante en clubes locales españoles como El Tinte de Utrera y el Deportivo Utrera, pero lamentablemente, su carrera no logró despegar como esperaba.

Ángel Domínguez, presidente de honor de El Tinte, señaló al medio El Desmarque su etapa en el club. “Nuestro amigo Montoya ha pegado cuatro años jugando. Es un portento físico. Él jugaba de lateral izquierdo. Era muy bueno. Estuvo jugando en el Utrera y luego lo repescamos aquí. Cuando ha estado aquí conseguimos un ascenso y ya se fue por estas cosas”.

“Soñé con ser futbolista, pues mira, casi lo logro. Pero si he vivido muy bonitas experiencias. He jugado en equipos juveniles, de mucha categoría y he conocido a muchos profesionales que hoy en día me llevo muy bien con ellos. Y bueno, todavía le pegamos, eh”.

“Estamos ahora mismo que nos conservamos, pues bueno, la vida te cambia. He sido muy constante, mi adolescencia la he pasado refugiado en cumplir mi sueño que era el tema del deporte”, señaló Montoya a una entrevista con MTmad.

El momento viral de Montoya