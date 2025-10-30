Flamengo se metió en la final de la Copa Libertadores 2025 con Erick Pulgar como figura. Los hinchas están más que felices y los fueron a recibir al aeropuerto en agradecimiento. El chileno se ganó un curioso elogio.

El Mengao resistió los ataques de Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Pese a jugar durante el complemento con uno menos por la roja a Gonzalo Plata, los dirigidos por Filipe Luís sacaron la tarea adelante y ahora irán por el título de clubes más importante de América.

El elogio a Erick Pulgar

Luego de estar fuera de las canchas desde junio debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, Erick Pulgar regresó a la cancha hace unas semanas y rápidamente volvió a ganarse un lugar en la titularidad de Flamengo.

Pulgar fue una de las figuras en el 0-0 ante Racing en Buenos Aires, el cual sumado a la victoria por 1-0 en Río de Janeiro, les dio la clasificación a la gran final de la Libertadores. De esta manera, el Rubro Negro irá en la búsqueda de su cuarta Copa.

Los hinchas de Flamengo no dan más de felicidad, por lo que en la llegada del plantel a Brasil, los “torcedores” se abalanzaron a los jugadores para agradecerles por la clasificación. Uno de los más queridos es Pulgar, quien recibió un curioso halago.

“¡Jugaste como un hijo de p…, Pulgar!“, le gritó uno de los fanáticos presentes al chileno en un video que se ha viralizado en redes sociales. El formado en Deportes Antofagasta sonrió tímidamente y agradeció el cariño a los seguidores, quienes están ilusionados con dar una nueva vuelta olímpica a nivel continental.

La final de la Copa Libertadores será el sábado 29 de noviembre en Lima, donde Flamengo enfrentará al ganador entre Palmeiras y Liga de Quito. En la ida, los Albos vencieron por 3-0 al Verdao.