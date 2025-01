"Fui a firmar a la cárcel..." La sorpresiva declaración de Manuel Neira al recordar su paso por un grande del Continente

Manuel Neira fue uno de los grandes delanteros que tuvo el fútbol chileno a finales de los 90 y los primeros años del 2000, teniendo destacados pasos por Colo Colo, Unión Española y jugando en grandes del continente como São Paulo, Racing Club de Argentina y América de Cali de Colombia.

Justamente en el elenco de los ‘Diablos Rojos’ vivió una particular situación que recordó en el podcast Fútbol y Parrilla, conducido por los exfutbolistas, Ian Mac-Niven y Fernando Vergara.

¿Qué dijo Manuel Neira?

El delantero que representó a Chile en el Mundial de Francia 1998 señaló que “En Colombia me pasó algo increíble, fui a firmar contrato a la cárcel, porque los dueños del club eran los del Cartel de Cali (Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela) ”.

Ante esto, el exdelantero de Colo Colo recordó que “Cuando llegué al aeropuerto, yo estaba con el representante Fabio Jurdakis, quien me dice: ‘vamos a pasar a saludar a los dueños del club, pero será algo muy corto’. Nos fuimos a la cárcel de Palmira, en Cali, y yo le digo: ‘pero hue*n, qué hago yo acá’”.

Sin embargo, los detalles no terminaron ahí y el jugador que también tuvo pasos por España, México e Israel contó los lujos que tenían los narcotraficantes en la cárcel colombiana, señalando que “La habitación era increíble, tenían un televisor gigante, jacuzzi, y vi cómo masajeaban a uno de los hermanos. Cuando él me vio, dijo: ‘por favor atiéndanlo, traigan comida’. Yo quedé sorprendido”.

Finalmente, recordó que, durante su paso por el América, contó con seguridad personal que le otorgaron los mismos directivos. “Después, uno de los hermanos me dijo: ‘no te preocupes, te voy a mandar un guardaespaldas’. En ese tiempo había mucha muerte en Cali. Yo me decía: ‘dónde crest* me vine a meter’”.

¿Cómo le fue a Manuel Neira en Colombia?

Neira alcanzó a estar el 2001 y parte del 2002 en el elenco colombiano, logrando dos títulos con el elenco rojo, pero con un rendimiento personal sin mayores sobresaltos, lo que derivaría en la salida del delantero y su posterior regreso a Colo Colo el año de la quiebra.