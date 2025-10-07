Un interesante viaje al pasado se dio el fin de semana. El hijo de Manuel Neira, Santiago Neira, le dio el triunfo a Colo Colo Sub 11 frente a U. Católica, permitiéndole quedarse con el título en el Fútbol Iniciación.

En el Estadio Monumental, varios recordaron que su padre marcó dos goles en la revancha de la final del Torneo del Clausura 2002, también frente a los cruzados, y permitió que los albos celebraran el campeonato en la quiebra, uno de los títulos más recordados de su historia.

En diálogo con LUN, Manuel Neira habló sobre su hijo. “Me siento muy orgulloso. Imagínate, jugar contar la Católica en un partido muy difícil y que en los últimos minutos mi hijo Santiago haga el gol del triunfo… (…) Este gol fue un premio para él por todo lo que ha debido luchar desde que nació“.

Ahí, el exdelantero albo contó: “Santiago nació con una insuficiencia renal. Se trata de un sistema de doble riñón derecho y ureterocele gigante. Le tuvieron que hacer tres operaciones y, de hecho, perdió el riñón izquierdo. Por eso yo siempre me cuestioné que Santiago pudiera jugar“.

La historia del hijo de Manuel Neira

“De hecho, el doctor me dijo que no podría hacer deportes de riesgo, como el rugby, o de mucho contacto. Pero Santi también nació con una pelota en los pies y siempre le dije a mi señora que, a pesar de sus operaciones, él tenía un don“, explicó también.

El joven talento de los albos está en el Monumental desde la Sub 8. “No ha sido fácil, porque obviamente en este país ser ‘el hijo de’ es complicado, porque se viene a la cabeza inmediatamente que hay pituto. Santi, para la edad que tiene, ha tenido que ser muy fuerte para sortear todo este tipo de cosas. Pero él se ha ganado su espacio en Colo Colo con esfuerzo y a punta de goles“, cerró.

Publicidad