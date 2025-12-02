El principal objetivo que se pone Carlos Alcaraz para la temporada 2026: “Lo quiero lograr”

Los tenistas profesionales tienen poco descanso, porque se acabó la temporada 2025 y ya están pensando en 2026, campaña que arranca la última semana de diciembre.

El primer gran desafío del próximo año será el Australian Open, el cual se va a desarrollar desde el 12 de enero al 1 de febrero en las canchas de cemento de Melbourne Park.

El primer Grand Slam del año es el torneo más esquivo para el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien no ha podido ganar en Oceanía, donde lo mejor que hizo fue cuartos de final en 2024 y 2025.

Carlos Alcaraz apunta a ganar el Abierto de Australia

El español habló con el sitio oficial del Australian Open y señaló que el gran desafío que tiene es ganar el major que le resta por tener en sus vitrinas.

“Lo más importante para mí son los Grand Slams, intentar ganar todos los que pueda. Esa es mi principal meta. Creo que Australia será genial. Es mi principal objetivo, sinceramente. Cuando empiezo la pretemporada y pienso en qué quiero mejorar y qué quiero lograr, el Open de Australia está ahí”, dijo el murciano.

Carlos Alcaraz

“Es el primer o segundo torneo del año, y siempre ha sido una gran meta completar el Grand Slam en mi carrera. Lo quiero lograr este próximo año, pero si no, en dos o tres temporadas”, agregó.

Carlos Alcaraz tiene seis Grand Slams en su palmarés y todavía tiene pendiente el Abierto Australiano de Tenis.