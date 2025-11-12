Universidad de Chile sufrirá salidas en su plantel pensando en la temporada 2026, donde uno de los primeros apuntados a dejar el club es el delantero Nicolás Guerra.

El atacante formado en los azules finaliza contrato con la U, por lo que evalúa poder emigrar al extranjero, donde asegura que tiene su gran oportunidad a los 26 años.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez perdería a uno de los regalones que ha tenido en la temporada, donde incluso terminó siendo titular en los duelos trascendentales de la Copa Sudamericana.

Un duro golpe a una de las zonas de la cancha que más deberá potenciar la U en miras al próximo año, donde se espera saber a qué torneo internacional van a clasificar para tomar decisiones.

Nicolás Guerra tuvo protagonismo con Gustavo Álvarez, donde fueron campeones de la Supercopa contra Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con Nicolás Guerra en U de Chile?

Nicolás Guerra fue uno de los jugadores que siempre recibió críticas de parte de los hinchas de Universidad de Chile, pero, a diferencia de eso, el técnico Gustavo Álvarez siempre le entregó el respaldo.

Por lo mismo, le fueron poniendo la chapa de regalón del técnico, algo que incluso se notó en los partidos más importantes a nivel internacional, donde tuvo protagonismo.

Fueron seis goles y la misma cantidad de asistencias las que fueron realizadas en 37 encuentros disputados por el formado en la U, en números que hablan de un compromiso por el grupo más que el personal.

Una dura baja que tendrá la U, salvo que se firme una extensión de contrato, lo que parece bien lejano a tres fechas del final del torneo, que pueden ser los últimos de Nico Guerra con la camiseta de los azules.

