El nuevo proceso de la selección chilena está partiendo, al menos, con buen ambiente en la interna de los jugadores, más allá de los resultados deportivos que han afectado a la Roja.

En ese sentido, fue en las redes sociales donde algunos de los seleccionados revelaron una broma con Lucas Cepeda, quien se luce en las plataformas digitales como nuevo modelo de perfumes.

Fue en el Instagram del jugador de Colo Colo donde se mostró como rostro de una campaña publicitaria de fragancias, en una faceta desconocida del talentoso jugador formado en Santiago Wanderers.

Momento preciso para que aparecieran los más pelusas del curso, liderados por el jugador de Universidad de Chile, Javier Altamirano, que comenzaron a molestarlo.

Los compañeros de la Roja molestan a Lucas Cepeda en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Lucas Cepeda en la Roja?

Las bromas no han quedado ajenas en el nuevo proceso de la selección chilena, quienes están en Rusia para los duelos amistosos con el cuadro local y la selección de Perú.

Publicidad

Publicidad

En esas tierras, Lucas Cepeda publicó un video haciendo publicidad a unos perfumes, donde el nuevo modelo saca brillo en el comercial, pero de inmediato fue molestado por sus compañeros.

Como se puede ver en los comentarios de la publicación, Javier Altamirano, Rodrigo Echeverría y Guillermo Maripán le dedicaron emoticones para molestarlo en su momento de fama.

Mira el video: