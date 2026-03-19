Iván Román vivió la jornada más especial desde su llegada al Atlético Mineiro. El defensor nacional, citado a la Roja para los amistosos de marzo, marcó el único gol del triunfo sobre Sao Paulo en el Arena do Galo.

Cuando se jugaban los 64′, una pelota al área fue la oportunidad del Mineiro para abrir la cuenta. Alan Franco cabeceó y el chileno apareció en el otro palo para meter la pelota en el arco y anotar el 1-0. Fue el resultado final.

En Brasil, Iván Román se ganó sus elogios. “Tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo. Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa“, escribió Globo Esporte.

En tanto, la cuenta oficial del Atlético Mineiro le dedicó una publicación que rápidamente se llenó de comentarios. “Con garra, con lucha, como el Mineiro. ¡El primero de muchos, Iván!“, fue el mensaje.

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Iván Román marca su primer gol en Brasil: triunfo del Atlético Mineiro vs Sao Paulo

Por su lado, Iván Román declaró: “Quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mama, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mí”.

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“Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido. Y hacer este gol”, valoró.

Ahora, el chileno cambia rápidamente la página para enfocarse en el próximo partido del Atlético Mineiro. Será este mismo sábado 21 de marzo contra Fluminense por el Brasileirao. Después, se vienen los amistosos de la Roja contra Cabo Verde el viernes 27 y Nueva Zelanda el lunes 30.

En Brasil celebran el primer gol de Iván Román para el Atlético Mineiro | Getty Images

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