El campeón de Copa Libertadores además se mostró en desacuerdo con la llegada de Vozinha.

Colo Colo vive un momento realmente brillante en el fútbol chileno. Es por esta razón que Gabriel Mendoza, lejos de creer en mufas, asegura que ya son los campeones.

Los Albos vencieron a Deportes Limache por 3-1 y aprovechando el empate de Universidad Católica ante Deportes La Serena, sacaron 12 puntos de ventaja en la cima. Restando 14 partidos, el título ya está en el bolsillo para el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Mendoza no duda del título de Colo Colo

La distancia es muy considerable, pero los hinchas cabaleros de Colo Colo se niegan a pensar en la copa. Sin embargo, Gabriel “Coca” Mendoza no parece muy preocupado por las mufas y sacó el cotillón sin el más mínimo temor de poder llamar a la mala suerte.

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“No hay ninguna posibilidad de que nos pillen. Ya con esta diferencia de puntaje hay que pensar en lo que se viene para el otro año, en la Copa Libertadores, porque tendría que haber un cataclismo, un mega tsunami o alinearse todos los astros para perder el campeonato“, explicó Mendoza a RedGol. Incluso, detalló que Universidad de Chile no es rival.

“Me preocupaba más Católica, porque venían jugando bien, pero con el empate con Deportes La Serena… ahora con la diferencia de puntos no hay ninguna posibilidad de que perdamos el campeonato. Te lo puedo firmar ahora ya“, remarcó el campeón de Copa Libertadores.

Colo Colo es más líder que nunca. Imagen: Photosport

Además de la pelea por el título, en Colo Colo están todos revolucionados por la llegada de Vozinha. Pese al entusiasmo, a Mendoza no le genera mucho ánimo la idea y asegura que debe seguir bajo los tres palos el joven Gabriel Maureira.

“Aníbal Mosa quería todo ese show. A mí me da mucha lata lo de Vozinha, porque dicen que rechazó a Inter Miami porque se querían aprovechar de su imagen y el marketing y acá será más o menos similar. A mí me parece que debe seguir Maureira porque él es el futuro. Hay que respaldarlo“, cerró Coca Mendoza.