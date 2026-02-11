Algunos cuelgan los botines, otros el silbato. Nos referimos a Felipe González, quien a inicios de este 2026 se vio obligado, por reglamento de la ANFP, a dejar su carrera como árbitro de fútbol.

Esto se debe a una norma interna de la ANFP que estipula que los árbitros no pueden ejercer el oficio más allá de los 45 años, precisamente la edad que cumplió el réferi.

Eso sí, su nombre queda pegado en la historia del fútbol. Es uno de los pocos árbitros que tuvo una carrera futbolística previa, por ejemplo. “Fui compañero de Milovan Mirosevic, de Cristián Álvarez, de Chupete Suazo, Leo Monje, Basaure, Kettlun, Villagra, Droguett. Tuve esa fortuna”, aseguró en una entrevista con LUN.

Formado en la UC

Y es que Felipe González tuvo un corto recorrido profesional como futbolista. Terminó desistiendo cuando se cortó los ligamentos, jugando en Santiago Morning.

Tras la lesión decidió hacer el curso de arbitraje en la INAF. Fue en 2010 que se motivó con el pito y terminó debutando tarde, a los 27 años, comenzando su carrera en Segunda División.

Felipe González en uno de sus últimos encuentros como árbitro | Photosport

Polémicas

Una de sus polémicas más recordadas se dio en un Superclásico. Fue en 2023, cuando expulsó a Carlos Palacios por una dura falta sobre Nery Veloso. A ojos de todos era roja directa, pero tras revisión en el VAR dio vuelta atrás en su decisión y sólo le puso amarilla. Raro.

También, y más reciente, tuvo un bullado altercado con Arturo Vidal. Felipe González fue el que denunció al King de haberlo encarado en los camarines, luego de que éste le reclamara por un penal en el último minuto ante Everton de Viña del Mar.

Banco Estado y palabras de despedida

Actualmente, y gracias a que estudio la carrera de Gestión en Servicios Financieros, Felipe González trabaja en el Banco Estado. Pasó de sacar la tarjeta a guardar los billetes.

No obstante su retiro, el juez cree que podía dar mucho más. “Estaba en el peak de mi carrera. Estoy actualmente desvinculado de la ANFP. No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco”, dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias.