U. de Chile recibió un duro golpe en su ya complicado inicio de temporada, porque se quedó sin competencia internacional al ser eliminada en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Las principales críticas por el fracaso internacional están dirigidas a Paqui Meneghini, quien apenas suma un triunfo desde que asumió la banca azul. El DT descartó renunciar, pero los hinchas se preguntan cuánto tiempo más se sostendrá su ciclo con el trabajo mostrado hasta ahora.

En Picado TV, Toby Vega no le vio mucho futuro. “¿Está diseñado este equipo para lo que quiere Paqui? Claramente no. ¿Están cómodos los jugadores? No, porque no están acostumbrados a lo que quiere Paqui. Y ya han pasado muchos partidos”, analizó el exfutbolista.

“Antiguamente veníamos de una pretemporada donde no hacíamos tantos partidos como ahora, y la segunda o tercera fecha era para sacarse la pretemporada. Pero hoy está diseñado para competir desde el primer partido. Entonces, ¿cuándo puede mejorar la U? Ya se ve difícil“, decretó.

“Colo Colo, jugando mal, sacó resultados. Y la U, jugando mal, no. Eso es peor. Cuando sacas resultados jugando mal, es más fácil entrenar en la semana y mejorar, pero si no logras eso, y sigues jugando mal con un plantel que está jugando de otra forma tras dos años de Álvarez…“, reflexionó.

Con la misión de levantar y empezar a sumar triunfos en el torneo nacional, el próximo partido de la U. de Chile de Paqui Meneghini será este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas con U. de Concepción.

