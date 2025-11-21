El defensa goleador que asoma en Colo Colo y quiere ser importante en 2026

Colo Colo tiene la mente puesta en las tres finales que le quedan en la Liga de Primera. El objetivo de los albos es clasificar a la Copa Sudamericana para la temporada 2026, algo que hace algunas fechas parecía lejano, pero que ahora es una posibilidad más real que nunca.

Pensando en la siguiente campaña, y a la espera de alcanzar el objetivo, comienzan a aparecer los primeros rumores de llegadas y salidas. Se dice, por ejemplo, que Alan Saldivia podría salir del Monumental, sumándose como baja en la defensa a Sebastián Vegas, quien regresará a Monterrey.

Es por eso que el nombre de Bruno Torres comienza a ilusionar a los hinchas. Más aún después del gol que le anotó el joven defensor a U. de Chile en el Superclásico disputado este viernes en el Monumental, donde Colo Colo Sub 18 avanzó a semifinales del Fútbol Joven.

El zaguero encontró el gol del 2-0 contra los azules a los 79′, sellando la clasificación a la ronda de cuatro mejores en la categoría. Ya en el Mundial Sub 17, donde fue capitán de la Roja, había mostrado sus dotes de goleador, porque le anotó a Uganda, también con un cabezazo, en Qatar.

Bruno Torres, el defensa goleador que asoma en Colo Colo

Con un nuevo gol, Bruno Torres comienza a llamar la atención y ofrece una interesante alternativa para Fernando Ortiz para la recta final del torneo o ya pensando en Colo Colo 2026.

El zaguero de 17 años tiene los objetivos claros, porque al ser consultado por la FIFA durante su participación en el Mundial Sub 17, declaró: “Mi sueño es poder debutar en Colo Colo, consolidarme en el plantel y poder hacer lo mismo en la selección mayor”.

