Marco Antonio Etcheverry se ilusiona con la banca de Colo Colo: "Me gustan los retos y tengo la personalidad"

El boliviano e ídolo de Colo Colo es recordado con mucho cariño en el Cacique y quiere poder ponerse el buzo Albo en algún momento de su vida, teniendo en consideración de que en Macul se busca un entrenador para el cargo.

La estrella de los años 90 habló con Grítalo América y confesó las ganas que tiene de poder dirigir a Colo Colo en algún momento, para así cumplir su sueño de poder ser jugador y DT.

“Me encantaría, honestamente sería muy lindo, me gustan los retos, tengo la personalidad para hacerlo”, expresó el Diablo en Grítalo América.

Además agregó la personalidad que tiene que tener el Cacique. “Colo Colo tiene que ser protagonista sí o sí del torneo, del partido, no puede entrar a esperar, no lo hace nunca, la gente no lo va a permitir”, sentenció.

La carrera del Diablo Etcheverry está en pause desde el año 2011 y solo ha tenido dos experiencias. La primera fue con Auscas y después con Oriente Petrolero.