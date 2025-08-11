Entrenar en Colo Colo es el sueño de cientos de niños, pero en una actividad tan dura como es el fútbol, son pocos quienes finalmente concretan esos anhelos de niñez.

Uno de ellos es el protagonista de esta historia, quien a los 10 años aterrizó en el Estadio Monumental con un gran sueño en mente: Ser parte del Cacique, y por cerca de cinco años persiguió ese fin.

Incluso fue entrenado por el papá de Marcelo Espina, e incluso ganó títulos con los albos en las etapas formativas. Sin embargo, una jugada puntual con Arturo Vidal lo hizo replantear por completo el rumbo de su vida.

Se formó en Colo Colo y por “culpa” de Vidal hoy brilla en el ballet

Esa es la historia que cuenta Mauricio Vera, de hoy 39 años, quien en conversación con Las Últimas Noticias revela como fueron esos años en Colo Colo, hasta el día que se encontró con el King.

“Una vez entrené en un partido con Arturo Vidal. Ese día me pusieron de lateral derecho y a él de lateral izquierdo”, recuerda. “En un momento recuperé una pelota y me fui rápido, pero se me alejó el balón y cuando fui a trancar él lo hizo con tanta fuerza que hice un mortal al revés, como en los dibujos animados”, agrega.

“Vi la sonrisa de todos. Después mi papá me dijo: ‘¡Cómo no comes más porotos!’ Y como que me mató el espíritu, jajaja. Me desinfló“, recordó Vera a LUN entre risas tras la jugada que cambió su vida.

Fue así que tuvo un giro, ya que comenzó a dedicarse al baile, todo por invitación a un casting. “Yo bailaba en el colegio no más, pero en el verano del 2001 estaba desocupado, porque siempre jugaba campeonatos en el sur. Una amiga me dijo que había una audición para niños en La Mañana del 13 (matinal de Canal 13 en ese entonces) para la Generación 2000 de niños, y quedé”, cuenta.

Se formó en Colo Colo, se retira por “culpa” de Arturo Vidal y hoy vive otro presente. Foto: Instagram.

“Gracias por ayudarme a…”

Incluso, eso lo llevó a la gira en Viña del Mar del espacio televisivo y bailó en la Quinta Vergara. Desde ahí, descubrió su vocación: el ballet, por el que quedó en el Teatro Municipal y luego partió a Nueva York.

“Estuve seis meses y conseguí contratos con los que opté a la visa de talento artístico. Viví en Carolina del Sur y en Santa Bárbara, California. En 2018 me iba a casar con una bailarina brasileña del Municipal, pero no lo hice y me fui a New Jersey y después, en 2019 a Manhattan”, relata al citado diario.

Mauricio Vera es bailarín del Ballet with a Twist y en la conversación con LUN le agradeció a Arturo Vidal por el trancazo que cambió su vida para siempre. “Gracias por ayudarme a encontrar mi vocación“, cerró el exfutbolista.