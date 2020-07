Luis Pavez confiesa que pudo dejar el fútbol por depresión y que Héctor Tapia fue el pilar para seguir

Luis Pavez, con 24 años, es parte del llamado recambio a la selección chilena. El lateral izquierdo ha sido titular en Colo Colo, Santiago Wanderers y Unión Española, pero aún no recibe un llamado oficial por parte de la Roja.

Su historia es de superación es digna de admirar y en conversación con el Instragram Live de Redgol contó sobre sus ganas de dejar el fútbol en sus inicios en el Cacique, todo por depresión.

"Antes del 2014 yo había dejado de jugar fútbol por problemas y el profe Tito fue súper importante ahí. El me motivó a seguir dándole y jugando. Yo cada vez que lo veo se lo agradezco. Me dio posibilidad de jugar y demostrarle que podía", comenzó.

El lateral izquierdo ahondó más en la situación. "En mi etapa de juveniles y alternar con el primer equipo, varias veces dejé de jugar. Tenía depresión de que los problemas que pasaban en la casa los llevaba al fútbol, me desquitaba con eso. Gracias a Dios nunca me fui a las drogas o alcohol, siempre fue dejar el fútbol", detalló.

Luis Pavez y su debut en Colo Colo

Además agregó que, "cuando debuté con el profe Hugo, dos partidos después de eso, Colo Colo jugó con la U en el Nacional. Ese clásico lo iba a jugar yo y por cosas que pasaron dejé de jugar. Entonces después fue importante el profe Tito".

Para finalizar habló de Héctor Tapia, el pilar que hizo que Luis Pavez se mantuviera en el fútbol. "El me decía que 'tienes todo para triunfar y jugar en Colo Colo, no seas tonto. Todas las personas tienen problemas'. El me abrió los ojos cuando era chico. Yo me dejé llevar por las emociones. Al final dio frutos con ese campeonato", sentenció.