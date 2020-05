Marco Antonio Etcheverry confiesa que tuvo otras ofertas antes de llegar a Colo Colo: “Hubiera resignado dinero por jugar en Boca Juniors”

Considerado uno de los mejores jugadores en la historia futbolística de Bolivia, Marco Antonio Etcheverry desclasificó una inédita historia antes de que se concretase su arribo a Colo Colo en 1993, pues Boca Juniors lo quiso fichar.

En dialogo con la radio Villa Trinidad de Argentina reveló que “una vez me dijo el gerente deportivo de Bolívar, en el año 1993, cuando quizás estaba al tope de mi nivel. Ese año me compró Colo Colo, pero él me llamó a su oficina y me contó, no sé si para hacerme sentir bien o qué intenciones tenía, que Barcelona de Ecuador tenía un interés (ofreció 300 mil dólares), Boca (ofrece 100 mil dólares por seis meses de préstamo) y Colo Colo me ofrecía 700 mil dólares por la totalidad del pase”.

En la misma línea, complementó que “me dice (presidente de Bolívar) que estaban pensando esas opciones. Por supuesto, que no estaban pensando nada, porque ya tenían definido venderme a Chile”.

Diablo Etcheverry confesó que hubiese preferido llegar a Boca Juniors.

“Me hizo sentir bien que Boca estuviera interesado. Era una época, donde el jugador no tenía valor para nada. Yo no tenía voz ni voto, pero hubiera elegido Boca y resignado dinero para jugar en Boca. Yo soy fanático de Boca. Tengo toda la colección de camisetas de Boca. Siempre viví el fanatismo de Boca”, agregó.

Recordemos que el Diablo Etcheverry vistió la camiseta del Cacique desde 1993 a 1995, disputó 55 partidos, marcó en 16 ocasiones y entregó 20 asistencias. Además, se consagró campeón de Primera División (1993) y Copa Chile (1994).