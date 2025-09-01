Es tendencia:
WWE

WWE compensa a Stephanie Vaquer y le dará lucha estelar por título mundial femenino

Luego que a "La Primera" la bajaran del evento Clash in Paris, la compañía hizo oficial su combate en busca de la máxima corona de la lucha libre.

Por Alfonso Zúñiga

Stephanie Vaquer tendrá su lucha por el título mundial femenino en WWE.
© Getty ImagesStephanie Vaquer tendrá su lucha por el título mundial femenino en WWE.

La última semana no fue de las mejores para la peleadora chilena Stephanie Vaquer, luego que WWE le comunicaba su bajada del evento Clash in Paris, donde iba a pelear por el título mundial femenino, a causa del embarazo de la campeona Naomi.

Siete días después de tal hecho, la reconocida empresa estadounidense de lucha libre decidió compensar a la oriunda de San Fernando y darle el combate que tanto esperaba por el cinturón. Lo hará nada menos que en un evento grande de la compañía.

WWE le da lucha titular a Stephanie Vaquer

Fue el gerente general de la marca RAW, Adam Pearce, quien durante la edición del programa que se realizó en Francia informó que “La Primera” tendrá la oportunidad para combatir por el título mundial femenino, y lo hará ante una ex campeona.

En lo que los expertos de la lucha libre ya anuncian como una “pelea de ensueño“, Stephanie Vaquer se verá las caras con la japonesa Iyo Sky, última portadora del cinturón previo al canjeó del maletín de “Money In The Bank” por parte de Naomi.

La cita se dará en plenas fiestas patrias de nuestro país, pues la pelea se llevará a cabo en el evento WWE Wrestlepalooza, evento a realizarse este sábado 20 de septiembre, a partir de las 19:00 horas (de Chile), en la ciudad de Indianapolis.

Una pelea que el propio Triple H, actual máximo ejecutivo de la compañía ya anticipa. “Dos de las mejores del mundo les mostrarán al planeta lo que son capaces de hacer”, escribió The Game para adelantar lo que se viene para “La Primera”.

¿Dónde ver los próximos combates de “La Primera”?

Como ya es habitual durante el 2025, en Chile y en el resto de Latinoamérica, todos los eventos de WWE y NXT irán de manera EXCLUSIVA a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.

