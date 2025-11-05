Durante décadas, la WWE ha sido la indiscutible dominadora del mundo de la lucha libre en Latinoamérica. No obstante, cada cierto tiempo surgen compañías que buscan competir de igual a igual con la gigante del wrestling. Si en los últimos años ese rol lo ha desempeñado All Elite Wrestling (AEW), tiempo atrás fue TNA quien asumió ese desafío , alcanzando su época dorada entre los años 2004 y 2009 con rostros potentes, como AJ Styles.

Tras aquel período de esplendor, la empresa atravesó años en un papel más secundario dentro de la industria, llegando incluso a cambiar su nombre a Impact Wrestling antes de retomar nuevamente su identidad original. Sin embargo, en las últimas horas la histórica promotora ha vuelto a dar que hablar en este lado del mundo: tras experimentar un resurgimiento impulsado en parte por su reciente alianza con su antiguo rival, la WWE, TNA anunció una importante novedad de cara al año 2026: su desembarco oficial en Latinoamérica.

TNA llega a Chile de la mano de Claro Sports

A través de su cuenta de X, TNA Wrestling, publicó el siguiente mensaje: “¡Grandes noticias para los fans de TNA! ¡Nos hemos asociado con @ClaroSports para llevar TNA Wrestling a 17 países de Latinoamérica!

A partir del 1 de enero de 2026, los fanáticos podrán transmitir toda la acción de TNA iMPACT!, nuestros eventos de pago por evento y los especiales exclusivos de TNA+ Presents, todo a través de las plataformas de Claro, incluyendo ClaroVideo, http://ClaroSports.com, YouTube, Roku, Samsung TV Plus y más. Estamos encantados de llevar aún más acción de TNA a los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo”. Junto a un link donde entrega más detalles de este acuerdo.

En el comunicado, la compañía de wrestling confirma que entre los países beneficiados con esta noticia está Chile , junto a otros como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En la actualidad, el roster de TNA Wrestling cuenta con grandes estrellas de la lucha libre como Joe Hendry, Jeff Hardy, Matt Hardy, Tommy Dreamer, Jessica McKay y la fanática de la Universidad de Chile, Indi Hartwell, entre otros tantos.