Durante décadas, la WWE ha sido la indiscutible dominadora del mundo de la lucha libre en Latinoamérica. No obstante, cada cierto tiempo surgen compañías que buscan competir de igual a igual con la gigante del wrestling. Si en los últimos años ese rol lo ha desempeñado All Elite Wrestling (AEW), tiempo atrás fue TNA quien asumió ese desafío, alcanzando su época dorada entre los años 2004 y 2009 con rostros potentes, como AJ Styles.
Tras aquel período de esplendor, la empresa atravesó años en un papel más secundario dentro de la industria, llegando incluso a cambiar su nombre a Impact Wrestling antes de retomar nuevamente su identidad original. Sin embargo, en las últimas horas la histórica promotora ha vuelto a dar que hablar en este lado del mundo: tras experimentar un resurgimiento impulsado en parte por su reciente alianza con su antiguo rival, la WWE, TNA anunció una importante novedad de cara al año 2026: su desembarco oficial en Latinoamérica.
TNA llega a Chile de la mano de Claro Sports
A través de su cuenta de X, TNA Wrestling, publicó el siguiente mensaje: “¡Grandes noticias para los fans de TNA! ¡Nos hemos asociado con @ClaroSports para llevar TNA Wrestling a 17 países de Latinoamérica!
A partir del 1 de enero de 2026, los fanáticos podrán transmitir toda la acción de TNA iMPACT!, nuestros eventos de pago por evento y los especiales exclusivos de TNA+ Presents, todo a través de las plataformas de Claro, incluyendo ClaroVideo, http://ClaroSports.com, YouTube, Roku, Samsung TV Plus y más. Estamos encantados de llevar aún más acción de TNA a los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo”. Junto a un link donde entrega más detalles de este acuerdo.
En el comunicado, la compañía de wrestling confirma que entre los países beneficiados con esta noticia está Chile, junto a otros como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En la actualidad, el roster de TNA Wrestling cuenta con grandes estrellas de la lucha libre como Joe Hendry, Jeff Hardy, Matt Hardy, Tommy Dreamer, Jessica McKay y la fanática de la Universidad de Chile, Indi Hartwell, entre otros tantos.