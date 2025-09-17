Este sábado 20 de septiembre la WWE celebrará su estreno por ESPN en Estados Unidos con un imperdible show. Se trata de la primera edición de “Wrestlepalooza”, show que promete grandes contiendas y con una chilena como protagonista.

Así es, porque tras su cancelación en Clash in Paris, Stephanie Vaquer por fin tendrá su lucha soñada. “La Primera” tendrá la oportunidad de por primera vez pelear por un título mundial en WWE, esta vez, contra la excampeona Iyo Sky por el campeonato mundial femenino que se encuentra vacante tras la salida de Naomi por embarazo.

Por si fuera poco, también verá acción John Cena, la superestrella de la WWE y también actor de Hollywood, vivirá uno de sus últimos combates en su carrera, enfrentando a Brock Lesnar en una de las peleas principales que se verán en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis. Conoce todos los detalles de este evento, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora se celebra WWE Wrestlepalooza?

WWE Wrestlepalooza se celebra este sábado 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis.

Mira, a continuación, los horarios para los distintos países de Latinoamérica:

Horario evento Países de LATAM 17:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver el evento de WWE EN VIVO en Chile y LATAM?

Al igual que los otros grandes eventos de este 2025, el evento a celebrarse en Indianapolis irá EN VIVO para Chile y en gran parte del mundo solamente a través de la plataforma de streaming, NETFLIX.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Wrestlepalooza ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera confirmada para WrestlePalooza 2025

Para el evento de este sábado, la WWE ha confirmado hasta el momento cinco combates, uno de ellos con Stephanie Vaquer como protagonista.

“La Primera” enfrentará a Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino de WWE. Todos los detalles, a continuación: