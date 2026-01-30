Este sábado, la WWE inicia el camino hacia WrestleMania, el mayor evento de la lucha libre mundial, con la celebración de otro coloso ‘PLE’: Royal Rumble, también conocido por estas latitudes como la ‘Batalla Real’.

Se trata de un evento histórico de la empresa de wrestling más grande del mundo, que en esta edición se realizará en un impresionante estadio construido desde cero en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Además de las tradicionales ‘batallas reales’ masculina y femenina, que concentran la mayor atención del espectáculo, la cartelera contempla dos combates adicionales: una lucha por el Campeonato Indiscutido de la WWE entre Drew McIntyre y Sami Zayn, y un atractivo enfrentamiento entre AJ Styles y Gunther, donde el “Fenomenal” pondrá su carrera en juego y, en caso de perder, dirá adiós de manera definitiva a la lucha libre.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el evento? Revisa a continuación todos los detalles del WWE Royal Rumble 2026, con su horario, transmisión y cartelera completa.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Royal Rumble 2026?

WWE Royal Rumble se celebra este sábado 31 de enero a partir de las 16:00 horas de Chile en un recinto especial realizado en el King Abdullah Financial District de Riad, Arabia Saudita.

Horarios Chile y LATAM

Horario evento Países de LATAM 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO Royal Rumble en Chile y LATAM?

WWE Royal Rumble como la gran mayoria de los evento de WWE no tendrá transmisión televisiva y va en exclusiva para Chile y gran parte del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera de Royal Rumble 2026

Batalla Real de 30 hombres .​ El ganador obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Peso Pesado o el Campeonato Indiscutido de WWE en WrestleMania 42.

.​ Batalla Real de 30 mujeres . La ganadora obtendrá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenino o el Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42.

. Campeonato Indiscutido de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn.​

AJ Styles vs. Gunther. Si AJ pierde, deberá retirarse de la lucha libre profesional.



