Elimination Chamber 2026: Cartelera completa, horario para Chile y dónde ver el evento de la WWE

Conoce, a continuación, todos los detalles de la 'Cámara de la Eliminación', evento de la WWE a celebrarse en el United Center de Chicago.

Por Franco Abatte

La 'Cámara de la Eliminación' de WWE se celebrará este sábado 28 de febrero.
Un sábado cargado de acción se celebrará este 28 de febrero. Así es, porque durante esta jornada la WWE disputará el último evento previo a la celebración de WrestleMania. Se trata de Elimination Chamber 2026, también conocido en Latinoamérica como la “Cámara de la Eliminación”, y que tiene grandes contiendas pactadas.

Como es tradición en este tipo de eventos temáticos, se celebrarán dos luchas con la estipulación principal, una masculina y otra femenina. Además, habrá otras dos contiendas titulares: CM Punk frente a Finn Bálor por el Campeonato de WWE y Becky Lynch vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental Femenino.

En ese contexto, te invitamos a conocer todos los detalles de esta increíble jornada de luchas a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Elimination Chamber?

Elimination Chamber de la WWE se celebra este sábado 28 de febrero a partir de las 21:00 horas de Chile en el United Center de Chicago.

Horarios Chile y LATAM

Horario eventoPaíses de LATAM
18:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
19:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
20:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
21:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV y ONLINE Elimination Chamber 2026 de la WWE?

Al igual que otros PLE de la WWE, la ‘Cámara de la Eliminación’ se podrá seguir en exclusiva para Chile y en el resto del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.  

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber

  • Elimination Chamber Match Masculino: Cody Rhodes vs. Randy Orton vs. LA Knight vs. Jey Uso vs. Trick Williams vs. Je’Von Evans.
  • Elimination Chamber Matcha Femenino: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez.
  • CM Punk vs. Finn Balor por el Campeonato de WWE.
  • Becky Lynch vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental Femenino.
