Un sábado cargado de acción se celebrará este 28 de febrero. Así es, porque durante esta jornada la WWE disputará el último evento previo a la celebración de WrestleMania. Se trata de Elimination Chamber 2026, también conocido en Latinoamérica como la “Cámara de la Eliminación”, y que tiene grandes contiendas pactadas.

Como es tradición en este tipo de eventos temáticos, se celebrarán dos luchas con la estipulación principal, una masculina y otra femenina. Además, habrá otras dos contiendas titulares: CM Punk frente a Finn Bálor por el Campeonato de WWE y Becky Lynch vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental Femenino.

En ese contexto, te invitamos a conocer todos los detalles de esta increíble jornada de luchas a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es WWE Elimination Chamber?

Elimination Chamber de la WWE se celebra este sábado 28 de febrero a partir de las 21:00 horas de Chile en el United Center de Chicago.

Horarios Chile y LATAM

Horario evento Países de LATAM 18:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 19:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 20:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 21:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV y ONLINE Elimination Chamber 2026 de la WWE?

Al igual que otros PLE de la WWE, la ‘Cámara de la Eliminación’ se podrá seguir en exclusiva para Chile y en el resto del mundo por la plataforma de streaming, NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir y disfrutar de Royal Rumble ingresando al sitio www.netflix.com.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber

Elimination Chamber Match Masculino: Cody Rhodes vs. Randy Orton vs. LA Knight vs. Jey Uso vs. Trick Williams vs. Je’Von Evans .

. Elimination Chamber Matcha Femenino: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez.

CM Punk vs. Finn Balor por el Campeonato de WWE .

. Becky Lynch vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental Femenino.

