Este sábado se celebra un importante evento de artes marciales mixtas en Latinoamérica. Nos referimos a UFC Fight Night 268, también conocido como UFC México, que contará con un importante número de peleadores latinos en acción.
La estelar de la jornada la encabezará el mexicano Brandon Moreno (23-9-2), quien se medirá al británico Lone’er Kavanagh (9-1-0) en una contienda por la división mosca.
Pero no será el único latinoamericano en acción: también veremos al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera, al peruano Kevin Borjas, al boliviano José Daniel Medina y a la argentina Ailin Pérez, además de una importante legión de mexicanos: junto a Moreno aparecen David Martínez, Daniel Zellhuber y Regina Tarin, entre otros.
Una imperdible velada cuyo horario, cartelera completa y transmisión para Chile y Latinoamérica te invitamos a conocer a continuación en RedGol.
¿Cuándo pelean Moreno vs. Kavanagh en UFC 268? Horario
UFC Fight Night 268 se celebra este sábado 28 de febrero en el Arena CDMX de Ciudad de México en los siguientes horarios para Chile:
- Cartelera preliminar: Comienza a las 19:00 horas.
- Cartelera estelar: Comienza a las 22:00 horas.
- El evento estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.
Horarios de UFC en LATAM
|Horario Preliminares
|Horario principales
|Países LATAM
|16:00 horas
|19:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|17:00 horas
|20:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|21:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|22:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento UFC México?
Al igual que el resto de los evento de UFC de este 2026, la única opción de seguir UFC México será de forma online a través de la plataforma de streaming Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera UFC Fight Night 268
Cartelera principal
- Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh: Peso mosca
- Marlon Vera vs. David Martinez: Peso gallo
- Daniel Zellhuber vs. King Green: Peso ligero
- Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes: Peso mosca
- Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas: Peso mosca
- Santiago Luna vs. Angle Pacheco: Peso gallo
Preliminares
- Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina: Peso mediano
- Ailin Perez vs. Macy Chiasson: Peso gallo femenino
- Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho: Peso gallo
- Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes: Peso pluma
- Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite: Peso mosca femenino
- Erik Silva vs. Francis Marshall: Peso pluma
- Damian Pinas vs. Wes Schultz: Peso mediano