Este sábado se celebra un importante evento de artes marciales mixtas en Latinoamérica. Nos referimos a UFC Fight Night 268, también conocido como UFC México, que contará con un importante número de peleadores latinos en acción.

La estelar de la jornada la encabezará el mexicano Brandon Moreno (23-9-2), quien se medirá al británico Lone’er Kavanagh (9-1-0) en una contienda por la división mosca.

ver también Todo listo en UFC México: Moreno y Kavanagh superaron el pesaje sin sobresaltos

Pero no será el único latinoamericano en acción: también veremos al ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera, al peruano Kevin Borjas, al boliviano José Daniel Medina y a la argentina Ailin Pérez, además de una importante legión de mexicanos: junto a Moreno aparecen David Martínez, Daniel Zellhuber y Regina Tarin, entre otros.

Una imperdible velada cuyo horario, cartelera completa y transmisión para Chile y Latinoamérica te invitamos a conocer a continuación en RedGol.

¿Cuándo pelean Moreno vs. Kavanagh en UFC 268? Horario

UFC Fight Night 268 se celebra este sábado 28 de febrero en el Arena CDMX de Ciudad de México en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar: Comienza a las 19:00 horas.

Cartelera estelar: Comienza a las 22:00 horas.

El evento estelar, en tanto, no comenzará antes de las 00:30 horas de la madrugada.

Publicidad

Publicidad

Horarios de UFC en LATAM

Horario Preliminares Horario principales Países LATAM 16:00 horas 19:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas 20:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 21:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 22:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento UFC México?

Al igual que el resto de los evento de UFC de este 2026, la única opción de seguir UFC México será de forma online a través de la plataforma de streaming Paramount+ , previo pago de una suscripción mensual.

Los planes parten desde los $4.299 mensuales en Chile y puedes suscribirte en el sitio web www.paramountplus.com.

Publicidad

Publicidad

Cartelera UFC Fight Night 268

Cartelera principal

Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh: Peso mosca

Marlon Vera vs. David Martinez: Peso gallo

Daniel Zellhuber vs. King Green: Peso ligero

Édgar Cháirez vs. Felipe Bunes: Peso mosca

Imanol Rodriguez vs. Kevin Borjas: Peso mosca

Santiago Luna vs. Angle Pacheco: Peso gallo

Preliminares

Ryan Gandra vs. Jose Daniel Medina: Peso mediano

Ailin Perez vs. Macy Chiasson: Peso gallo femenino

Cristian Quiñonez vs. Kris Moutinho: Peso gallo

Douglas Silva de Andrade vs. Javier Reyes: Peso pluma

Sofia Montenegro vs. Ernesta Kareckaite: Peso mosca femenino

Erik Silva vs. Francis Marshall: Peso pluma

Damian Pinas vs. Wes Schultz: Peso mediano

Publicidad