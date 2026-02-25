Se acabó la paciencia. Dentro del plantel de Universidad de Chile existe una evidente molestia a raíz de los fuertes rumores sobre una inminente salida del técnico Francisco Meneghini si no consigue buenos resultados en sus próximos dos juegos.

Entre los gritos de los hinchas y las notas periodísticas al respecto, quien hizo evidente su enojo por este hecho es uno de los referentes del equipo como Matías Zaldivia, quien no ocultó en conferencia de prensa su enojo por la situación.

ver también “Si se quiere ir…”: el consejo de Salvador Capitano a Paqui Meneghini en U. de Chile

Zaldivia se enoja por defender a Meneghini en la U

En el comienzo del encuentro con los medios, ya expresó no estar de acuerdo con que “Paqui” se juega el puesto en esta semana. “No estamos en mala racha. Para mí, el equipo está jugando cada vez mejor. Por detalles no ganamos, y los puntos en la tabla no son los que queremos. Pero venimos mejorando“.

“Nosotros estamos muy tranquilos con Paqui, muy cómodos, lo vemos trabajar día a día muy bien. El trabajo siempre paga, trabajamos bien con él toda semana, hay que estar tranquilos. El ruido siempre está pero lo debemos manejar”, añade Zaldivia sobre Meneghini.

Hasta que en la última pregunta, donde volvieron a mencionarle a “Paqui”, el defensa de la U perdió los estribos. “Lo dije tres veces, es muy repetitivo. Nosotros no pensamos en que si perdemos el técnico se va. No está en la cabeza y en ningún momento se mencionó que por perder estos partidos se va a ir el técnico“, finalizó molesto.

Publicidad

Publicidad

Los números del central en 2026

Matías Zaldivia fue titular y jugó los 360 minutos que suma Universidad de Chile en la temporada 2026 con “Paqui” Meneghini de entrenador, sin registrar goles y suma dos tarjetas amarillas.

En síntesis