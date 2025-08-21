Es tendencia:
¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open? Horario y dónde ver en vivo

El chileno buscará dar la sorpresa frente al número 3 del mundo en su debut del último Grand Slam del año, con transmisión en vivo para toda Latinoamérica.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Alexander Zverev
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Alexander Zverev

Alejandro Tabilo (126°) ya conoce a su primer rival en el US Open: nada menos que Alexander Zverev, número 3 del mundo.

El duelo promete emociones, ya que ambos se enfrentaron el año pasado en el Masters 1000 de Roma, donde el alemán ganó por 1-6, 7-6(4) y 6-2. 

La historia no juega a favor del chileno, pero la motivación y la experiencia podrían equilibrar la balanza.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo?

El partido está programado para este domingo 24 de agosto. El horario exacto aún no ha sido confirmado, pero al coincidir la zona horaria de Nueva York con la mayor parte de Chile, los seguidores nacionales podrán verlo sin problemas.

Nada fácil: Jarry y Tabilo debutan ante rivales que parecen imposibles en el US Open

Nada fácil: Jarry y Tabilo debutan ante rivales que parecen imposibles en el US Open

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium, disfrutando del estreno de Tabilo en el cuadro principal del último Grand Slam del año.

Claves del encuentro

Tabilo se enfrentará a un rival de jerarquía internacional que ya lo venció en el pasado. 

La estrategia, la concentración y la capacidad de aprovechar cada oportunidad serán determinantes si el chileno quiere dar la sorpresa.

