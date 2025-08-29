Es tendencia:
“Lo siento”: El desconcertante mensaje de Coco Gauff pese a ganar un partido en el US Open

La número 3 del mundo avanzó en el Grand Slam, pero su reacción post partido dejó a todos con muchas preguntas.

Por Javiera López Godoy

© Getty ImagesCoco Gauff emocionada en el US Open

Coco Gauff (3°) aseguró su pase a la tercera ronda del US Open tras superar a Donna Vekic en sets corridos, pero el triunfo no llegó sin dramatismo. 

La estadounidense de 21 años rompió en llanto en medio del primer set, cuando fue quebrada 4-4, dejando a todos sorprendidos en la cancha. 

Al final del encuentro, la joven estrella dejó un desconcertante mensaje. “Honestamente, lo siento”, dijo.

El desconcertante llanto de Coco Gauff

El comienzo del partido fue complicado para Gauff. La presión y la intensidad del público pesaron, y la estadounidense no pudo contener la presión y se puso a llorar desconsoladamente en uno de los descansos.

A pesar del tropiezo emocional, logró recomponerse y dominar el resto del encuentro.

Tras cerrar el partido, la número 3 del mundo se dirigió al público y a los periodistas con una breve pero significativa disculpa.

“Honestamente, lo siento. Hoy fue muy difícil para mí, pero estoy feliz de haber podido terminar un par de semanas complicadas”, confeso.

Lo hago por mí, pero también por ustedes. No importa lo difícil que sea, se puede salir adelante”, agregó.

El siguiente desafío

A pesar de este episodio de emociones encontradas, Gauff sigue concentrada en su camino en el torneo. 

Con Naomi Osaka acechando en su sección del cuadro, la joven estadounidense tendrá su próximo desafío en la tercera ronda, donde se enfrentará a la polaca Magdalena Fręch.

