Tabla Liga de Primera: Unión La Calera se escapa de Everton y lo complica con el Fantasma de la B

Los cementeros ganaron su primer partido de la segunda rueda y dejaron a los viñamarinos comprometidos con la parte baja del torneo.

Por Nelson Martinez

Unión La Calera celebra su gol ante Everton.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTUnión La Calera celebra su gol ante Everton.

Duelo de rivales directos se dio en el cierre de la jornada de día viernes en la Liga de Primera, donde Unión La Calera llegaba con un punto más que Everton en la zona baja de la tabla.

Si bien los ruleteros habían respirado más tranquilos con el descenso tras vencer a La Serena en la fecha anterior, volvieron a complicarse previo al receso del fútbol chileno tras caer 1-0 ante Unión La Calera.

Por su parte, los cementeros tenían el debut de Martín Cicotello en la banca, tras la salida de Walter Lemma, quien no había ganado en la segunda rueda con los rojos. Y el DT que ya había pasado por el equipo calerano le dio tres puntos vitales a los suyos.

Unión Calera celebró gracias a un canterano

Martín Hiriart fue la gran sorpresa en el ataque de Unión La Calera, quienes debían sumar minutos Sub 21 y de la mano de su delantero celebraron por partida doble, ya que él mismo anotó el 1-0 del triunfo.

Tras desperdiciar gran cantidad de ocasiones de gol, finalmente al minuto 39 los cementeros desnivelaron la balanza con un tiro de su canterano goleador para vencer al Nacho González.

De ahí en más U. La Calera se dedicó a administrar la ventaja, resultado que les da un tubo de oxígeno para escapar de la zona baja y soñar con clasificar a copas internacionales.

Por su parte, Everton deberá esperar que equipos como Deportes Limache y Unión Española (La Serena e Iquique suspendieron sus partidos) no sumen de a tres esta fecha para no complicarse con el Fantasma de la B.

Así quedó la tabla:

