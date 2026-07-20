Así se ven las portadas de los diarios argentinos este lunes 20 de julio, el día después de la final del Mundial 2026.

Argentina amanece después de una triste final del Mundial 2026, donde España fue superior para quedarse con el trofeo más anhelado del fútbol. Y esto dicen las portadas de los diarios trasandinos.

“Entregaron todo: nada que reprochar“, muestra la portada de Clarín. Agregaron: “España consiguió quebrar la resistencia argentina recién en el suplementario. La selección, con un hombre menos, solo reaccionó en los últimos minutos. Llega con gloria al final de un ciclo notable“.

“Argentina dio todo y es un orgullo nacional“, aparece en la portada de La Nación. “Perdió 1-0 la final con España, que se consagra campeón por segunda vez. Bajo el liderazgo de Messi y Scaloni, completó un gran Mundial: deja un legado de coraje y tenacidad que le reconoce todo el país“.

En tanto, Página 12 tituló: “De aquí a la eternidad“. Agregaron: “Apenas se difumine la tristeza, quedará en valor la enorme trascendencia de un equipo que, con Lionel Messi como su líder y emblema, inscribió su nombre con mayúsculas en la historia del fútbol mundial“.

Así amanecieron los diarios argentinos

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“Gracias mundiales”: Las portadas de los diarios argentinos tras la final

Por su lado, Olé título: “Sean eternos“. Sumaron: “La selección, diezmada por agotamiento, lesiones y más de media hora con uno menos, no pudo resistir a España, que ganó 1-0 en el alargue y es un justo campeón“.

“Gracias mundiales“, fue la portada de Crónica. “Las lágrimas del capitán conmovieron a todo un país. Ayer no nos tocó festejar, pero sí emocionarnos al despedir al mejor futbolista de todos los tiempos de la máxima competencia“, escribieron también.