La Liga de Primera entra en receso con el desarrollo de la fecha FIFA. Sin embargo, el fútbol no se detiene en el país, ya que, además de la Copa de la Liga, habrá encuentros este fin de semana del fútbol de ascenso con el desarrollo de la fecha 5 de la Primera B.

Una jornada imperdible para el campeonato de plata del fútbol nacional, que promete partidos atractivos y que se extenderá entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo.

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Durante esta fecha, destacan duelos clave en la parte alta, media y baja de la tabla, comenzando con el atractivo choque del líder Deportes Puerto Montt, que visitará a Unión Española en el Santa Laura. También sobresalen los imperdibles encuentros de Santiago Wanderers vs. Deportes Antofagasta y el cruce entre Cobreloa y Magallanes en el norte.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de esta imperdible quinta fecha del fútbol de ascenso: horarios, estadios, programación completa del campeonato y mucho más.

Programación de la fecha 5 del Torneo de Ascenso

La quinta jornada del campeonato se jugará entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo, con partidos en distintos puntos del país.

Jueves 20 de marzo Unión Española vs. Deportes Puerto Montt a las 20:30 horas en el estadio Santa Laura. Árbitro: Franco Jiménez Lazo.



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Viernes 21 de marzo Rangers vs. Deportes Recoleta a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Iván Azócar. Deportes Santa Cruz vs. Curicó Unido a las 20:30 horas en el estadio Joaquín Muñoz. Árbitro: Rodrigo Rivera Carrillo.



Sábado 22 de marzo Santiago Wanderers vs. Deportes Antofagasta a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander. Árbitro: José Cabero Rebolledo. Deportes Copiapó vs. Deportes Iquique a las 18:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida. Deportes Temuco vs. San Luis a las 20:30 horas en el estadio Germán Becker. Árbitro: Mathías Riquelme Sepúlveda.



Domingo 23 de marzo Unión San Felipe vs. San Marcos de Arica a las 18:00 horas en el estadio Municipal de San Felipe. Árbitro: Diego Paredes Aguilera. Cobreloa vs. Magallanes a las 20:30 horas en el estadio Zorros del Desierto. Árbitro: Rodrigo Farías Molina.



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Todos los detalles de la fecha 5 del torneo de Primera B podrá seguirse a través de las señales de TNT Sports por televisión y también de manera online mediante su plataforma de streaming, HBO Max.

Tabla de posiciones de la Primera B