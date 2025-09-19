En las seis participaciones que tuvo la Selección Chilena en un Mundial Sub 20, no sólo estuvieron marcadas por el aspecto futbolístico y los buenos resultados dentro de la cancha. Fuera de ellas, nuestro país fue protagonistas de múltiples polémicas.

Pero quizás la más violenta que sufrieron en carne propia los futbolistas nacionales se vivió hace 18 años, cuando gran parte de la Generación Dorada, con figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla y Gary Medel sufrió el “estricto rigor” policial en Norteamérica.

ver también Con el recuerdo de José Sulantay: A 20 años de la Roja que goleó 7-0 y luego fue eliminada del Mundial

Violento incidente contra Chile en Mundial Sub 20 hace 18 años

Nos tenemos que remontar al año 2007, donde el equipo que dirigía el inolvidable José Sulantay realizaba una destacada participación en la Copa del Mundo juvenil que se jugaba en Canadá, donde consiguió meterse en el podio.

En su camino, Chile pasó invicta la fase de grupos, tras vencer al local y Congo (ambos por 3-0), más un empate sin goles contra Austria. En octavos de final superó por la mínima a Portugal y en cuartos le dio un baile a Nigeria con un categórico 4-0.

La fuerte caída vino en semifinales, donde se enfrentó en Toronto a la Argentina liderada por Sergio “Kún” Agüero en un duelo donde la expulsión del “Pitbull” derivó en una goleada en contra por 0-3 y un ambiente caliente, donde el arbitraje del alemán Wolfgang Stark quedó en la polémica. Aunque esto no fue lo peor.

Publicidad

Publicidad

El ataque a mansalva a La Roja en Canadá

El Mundial Sub 20 se manchó de sangre con posterioridad al encuentro con los trasandinos, luego que personal de la Policía atacara al plantel cuando intentaban acercarse a los hinchas que los fueron a apoyar. El cruce terminó con ataques a los futbolistas.

Uno de ellos, el volante Isaías Peralta acusó directamente a estos personeros de que “me tiran una pistola, me tiran electricidad y yo me desmayé inconsciente. Después despierto y veo que había diez policías que me estaban pegando y tirándome ácido en la cara”.

El incidente en Toronto terminó con hasta 13 futbolistas detenidos por la Policía canadiense, quien atacó a mansalva al plantel, los dirigentes y la prensa chilena presente en el lugar.

Publicidad