Los cruzados visitarán a los xeneizes en La Bombonera con la posibilidad de aumentar su cuenta bancaría en el principal certamen de la Conmebol.

Universidad Católica se juega esta noche gran parte del semestre. De irregular andar a nivel local, el equipo de Daniel Garnero ha apostado bastante en la Copa Libertadores, donde a pesar de los pronósticos adversos, llegó vivo y coleando a la última fecha.

Y es que en el Grupo D la UC es puntera con diez puntos, Cruzeiro es segundo con ocho y Boca Juniors es tercero con siete. Colista es Barcelona, que con tres puntos ya está eliminado de toda competencia.

Entre chilenos, brasileños y argentinos se repartirán los dos cupos de octavos de final de la Libertadores y ese tercer puesto a la Sudamericana. Y ojo, que esto viene de la mano con importantes premios económicos.

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Universidad Católica va por el premio mayor en la Libertadores

Si los cruzados logran empatar o ganar en Argentina, y con esto sellar su clasificación a los octavos de final de la Libertadores, se embolsarán $1.250.000 dólares. Esta cifra se sumará a los $1.020.000 que ha acumulado por sus tres partidos ganados.

Universidad Católica jugará un partido clave ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

Lamentablemente ese dinero bajará bastante si la UC no puede salir viva de La Bombonera. En caso de caer y cerrar la jornada como tercero de su grupo, el club chileno solo recibirá 500 mil dólares por jugar la fase de playoffs de la Copa Sudamericana.

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Por suerte, Católica ya tiene asegurado ese premio de consuelo, por lo que sea cual sea el caso saldrá con sus buenos millones de Buenos Aires. Ahora, depende de Daniel Garnero y compañía que sea más o menos dinero.

¿A qué hora jugará Universidad Católica ante Boca Juniors?

Cruzados y xeneizes se enfrentarán hoy jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en La Bombonera. Este duelo será válido por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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En síntesis

Universidad Católica lidera el Grupo D con diez puntos en la Copa Libertadores.

lidera el Grupo D con en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Daniel Garnero define su clasificación en La Bombonera ante Boca.

define su clasificación en ante Boca. Clasificar a octavos de final otorgará un premio de 1.250.000 dólares al club chileno.

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