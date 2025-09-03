Felix Auger-Aliassime (27°) volvió a mostrar su mejor versión en el US Open.
Tras una épica victoria ante el australiano Alex de Miñaur, actual número 6 del mundo, por 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6, el canadiense no solo avanzó a semifinales, sino que confirmó un salto significativo en el ranking ATP.
Duelo de titanes en el US Open
El enfrentamiento entre Auger-Aliassime y De Miñaur prometía intensidad y no decepcionó. Con un historial de tres victorias por lado, ambos mostraron un tenis agresivo y sólido desde el primer set.
El australiano se llevó la primera manga, pero el canadiense no bajó los brazos y forzó un tie break en el segundo, que logró cerrar a su favor.
En el tercer set, Auger-Aliassime aprovechó los errores de De Miñaur para quedarse con el parcial por.
Y el cuarto set mantuvo la paridad, con quiebres de ida y vuelta, hasta que el canadiense se impuso en otro tie break.
Regreso soñado a semifinales
Han pasado cuatro años desde la última vez que Auger-Aliassime alcanzó una semifinal de Grand Slam, también en el US Open.
“Hace cuatro años… se siente como si fuera más tiempo. Fueron años difíciles. Pero ahora, volver a semifinales se siente aún mejor”, dijo el canadiense tras el partido.
Felix Auger-Aliassime Alex de Miñaur en el US Open 2025 (Getty Images).
Félix Auger-Aliassime se pega salto en el ranking
Con este triunfo, Félix asegura salir del US Open como número 13 del mundo, mejorando notablemente desde su posición inicial como 27° del mundo.
Si logra conquistar el torneo, podría escalar incluso hasta el 7° puesto del ranking ATP, metiéndose de lleno entre los mejores del año y marcando un hito en su carrera.
Ahora espera a su próximo rival, que se definirá entre Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.