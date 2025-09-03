Felix Auger-Aliassime (27°) volvió a mostrar su mejor versión en el US Open.

Tras una épica victoria ante el australiano Alex de Miñaur, actual número 6 del mundo, por 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6, el canadiense no solo avanzó a semifinales, sino que confirmó un salto significativo en el ranking ATP.

Duelo de titanes en el US Open

El enfrentamiento entre Auger-Aliassime y De Miñaur prometía intensidad y no decepcionó. Con un historial de tres victorias por lado, ambos mostraron un tenis agresivo y sólido desde el primer set.

El australiano se llevó la primera manga, pero el canadiense no bajó los brazos y forzó un tie break en el segundo, que logró cerrar a su favor.

En el tercer set, Auger-Aliassime aprovechó los errores de De Miñaur para quedarse con el parcial por.

Y el cuarto set mantuvo la paridad, con quiebres de ida y vuelta, hasta que el canadiense se impuso en otro tie break.

Regreso soñado a semifinales

Han pasado cuatro años desde la última vez que Auger-Aliassime alcanzó una semifinal de Grand Slam, también en el US Open.

“Hace cuatro años… se siente como si fuera más tiempo. Fueron años difíciles. Pero ahora, volver a semifinales se siente aún mejor”, dijo el canadiense tras el partido.

Felix Auger-Aliassime Alex de Miñaur en el US Open 2025 (Getty Images).

Félix Auger-Aliassime se pega salto en el ranking

Con este triunfo, Félix asegura salir del US Open como número 13 del mundo, mejorando notablemente desde su posición inicial como 27° del mundo.

Si logra conquistar el torneo, podría escalar incluso hasta el 7° puesto del ranking ATP, metiéndose de lleno entre los mejores del año y marcando un hito en su carrera.

Ahora espera a su próximo rival, que se definirá entre Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.