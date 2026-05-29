Alejandro Tabilo celebra: gana otro partido sin jugar en Roland Garros

El chileno no tuvo que jugar para avanzar a la segunda ronda del dobles, donde está inscrito con el mexicano Miguel Ángel Reyes.

El único chileno que sigue compitiendo en Roland Garros es Alejandro Tabilo, quien sigue vigente tanto en el cuadro de singles como en el de dobles en el Grand Slam francés.

Tal como ocurrió en sencillos contra Valentin Vacherot, el nacional celebra una victoria sin jugar, ahora en las duplas. Tabilo, que está inscrito con el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, se metió en la segunda ronda de dobles sin salir a la cancha.

Tabilo y Reyes se vieron beneficiados por la baja antes del encuentro de los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone. La dupla transandina se restó del compromiso, posiblemente por el esfuerzo del zurdo en la victoria ante Jannik Sinner de este jueves.

La pareja chileno-mexicana ya tiene rival en la segunda ronda del dobles de Roland Garros, porque se medirán ante los locales Arthur Reymond y Luca Sanchez.

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Alejandro Tabilo tiene horario para jugar ante Moïse Kouamé

El esperado partido de Alejandro Tabilo y Moïse Kouamé se jugará este sábado 30 de mayo, válido por la tercera ronda del cuadro de singles en Roland Garros.

Alejandro Tabilo vuelve a la cancha este sábado en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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El compromiso entre el chileno y el francés está pactado para jugarse aproximadamente desde las 09:30 horas de nuestro país, y será en el Court Suzzane Lenglen.

Alejandro Tabilo y el joven galo de 17 años no tienen partidos en contra y buscan meterse por primera vez en la segunda semana de competencia del major de París.

En síntesis

El chileno Alejandro Tabilo avanzó a segunda ronda de dobles por retiro de sus rivales.

avanzó a segunda ronda de dobles por retiro de sus rivales. Tabilo y Reyes Varela enfrentarán a los franceses Arthur Reymond y Luca Sanchez en dobles.

enfrentarán a los franceses Arthur Reymond y Luca Sanchez en dobles. Tabilo jugará singles contra Moïse Kouamé este sábado 30 de mayo a las 09:30 horas.

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