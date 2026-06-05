Margas fue titular en el equipo campeón de Colo Colo 91 y señala que haber unido a todo Chile fue importante para ganar el título.

Colo Colo festeja su aniversario número 35 de la obtención de la Copa Libertadores, que ganó el 5 de junio de 1991 tras vencer 3-0 a Olimpia en el estadio Monumental.

Ese hecho se conmemoró en una cena que organizó el Club Social, al que asistieron jugadores que lograron esa épica y que están alejados de los medios.

Uno de ellos fue Javier Margas, quien fue titular durante esa campaña y aseguró que, lo conseguido de la mano de Mirko Jozic, se debe atesorar porque pasará un tiempo aún más largo para que Chile celebre otra Libertadores.

“Es complicado, pasará mucho equipo para que haya otro equipo igual”, manifestó entendiendo lo complejo que es lograr ganarle a argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos.

Margas celebra con Colo Colo 91

“Todo el pueblo chileno estaba unido” por Colo Colo

Además entrega un par de recetas que sirvieron en esa ocasión para conseguir ese título tan importantes. “Se venía trabajando con Salah, se dieron las cosas. Además el pueblo chileno estaba muy unido“, indicó.

Publicidad

Publicidad

Desde aquella final ganada por Colo Colo, el fútbol chileno solamente una vez más pudo tener un equipo en la definición: fue Universidad Católica, en 1993, que perdió ante Sao Paulo.

ver también Sergio Salgado, el campeón de la Copa Libertadores 1991 que la vio por TV: “Jugué y me conformo”

A semis llegó el Cacique en 1997, mientras que U de Chile lo hizo en el 2010 y en el 2012. Son las única opciones reales que se palparon en 35 años donde la copa se ha mirado, pero no tocado.