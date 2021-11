El ex seleccionado nacional conoció a su nieto Santino, hijo de su hija Gianinna.

El ex futbolista y seleccionado nacional Javier Margas compartió sus sentimientos tras conocer a su nieto Santino, hijo de su hija Giannina. El deportista conoció al menor luego de cinco meses debido a la pandemia y sus restricciones.

En conversación con Las Últimas Noticias exjugador comentó como fue la experiencia. "Con todo este tema de la pandemia no pudimos verlo antes, pero ahora viajamos cortito a Argentina y la familia se pudo reunir".

"Fue muy emocionante tener cerca a otro retoño de la familia, Ver que tus hijas te están dando nietos también es bonito y uno mismo se va dando cuenta que ya está más viejo".

Asimismo, el deportista comentó el parecido que su nieto tiene con su hijo Javier, quien falleció el año 2013 tras un accidente en cuatrimoto.

"La primera vez que lo vi me acoré del Cole, mi hijo que en paz descanse", expresó Margas, quien luego agregó: "Era como su reencarnación y por eso ando para arriba y para abajo con el. Es muy simpático, muy lindo y está sanito, gracias a dios. La verdad fue muy emotivo, y por eso feliz de conocerlo y estar con toda la familia".

Sobre su viaje a Argentina y la ciudad de Santa Fe en donde vive su hija junto a su pareja, el futbolista de Nicolás Peñailillo que juega en Club Atlético Unión. "Era un viaje que queríamos hacer y nos dimos el tiempo, aunque igual fue cortito y se hace poco", expresó.