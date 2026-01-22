Juan Carlos Gaete es un jugador que supo dejar huella en el fútbol chileno. Tras irrumpir en Cobresal el delantero fue comprado por Colo Colo en el 2019, donde no llegó pudo debutar por problemas personales.

Partió a préstamo a Deportes Santa Cruz, volvió a Cobresal a mediados del 2019 y en febrero del 2021 tuvo su regreso a Colo Colo, donde tras poca continuidad en el primer semestre fue enviado nuevamente cedido al cuadro minero.

De ahí en más sumó un nuevos préstamos en Unión La Calera, San Luis de Quillota, Deportes Copiapó y tuvo un nuevo paso por Cobresal. El finalizar el 2025 y con el pase en su poder, el atacante de 28 años se la jugó con un exótico destino.

Juan Carlos Gaete debuta con un gol en Costa Rica

Hablamos del Club Sport Cartaginés de Costa Rica, donde el chileno tuvo un debut a lo grande al anotar el agónico gol del triunfo para su equipo ante el Alajuelense por la fecha 3 del torneo costarricense.

Con 88 minutos en el reloj y con el 0-0 en el marcador el chileno recibió el balón dentro del área y aprovechándose de la mala defensa rival anotó el 1-0 definitivo para los suyos.

El festejo del ex Cobresal fue con todo, ya que se sacó la camiseta y se lanzó al verde césped tras convertir su primer tanto con el Cartaginés.

Cabe recordar que esta es la primera experiencia de Gaete en el extranjero tras jugar en Chile para Magallanes, Deportes Santa Cruz, Cobresal, Colo Colo, Unión La Calera y Deportes Copiapó.