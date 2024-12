No solo jugadores del actual plantel armaron maletas pensando en la próxima temporada, sino que también futbolistas que estaban a préstamo en otros clubes y que nunca lograron despuntar en el Monumental.

La poda sigue en Colo Colo: Los tres jugadores olvidados que no seguirán para el 2025

No solo en la búsqueda de refuerzos está centrado Colo Colo en este mercado de pases, sino que también en el término de los contratos pensando en el 2025. Son varios los jugadores que finalizan su vínculo y no continuarán, incluso algunos que no fueron parte del plantel 2024.

Pese a que son varios los nombres que el Cacique cortó en su primera poda tras bajar el telón de esta temporada, hay otro grupo de jugadores que estuvieron a préstamo y que finalizan sus contratos ahora en diciembre.

Todos ellos tuvieron su oportunidad en Colo Colo y no dieron el ancho, algo que lamentablemente se repitió en los diferentes clubes a los que partieron.

Lo tres cortados olvidados de Colo Colo para el 2025

La lista esté liderada por Darío Lezcano, quien en el 2023 llegó como carta goleadora y apenas anotó cuatro goles en 13 partidos. El delantero paraguayo volvió a su país para jugar en Tacuary, donde simplemente no despuntó y para más remate el Cacique siguió pagando gran parte de su sueldo, razón por la cual obviamente no se le renovará.

Otro atacante que termina contrato es Leandro Benegas, quien a mediados de año partió a Unión Española tras no ser utilizado por Jorge Almirón. Afortunadamente para él mejoró bastante su rendimiento en el Santa Laura, aunque no lo suficiente como para que en Colo Colo piensen en renovarle.

Para cerrar está el caso de Juan Carlos Gaete, quien desde 2021 que pertenecía a Colo Colo. Tras nunca ganarse el puesto y sumar varios préstamos a nivel local, finalizó su contrato para volver al lugar donde mejor ha podido rendir, Cobresal.

Pobres números

Pensando en el 2025 son pocos los que extrañarán a estos tres en el Monumental. Lezacano anotó cuatro goles en 13 partidos, Benegas apenas mejoró esa cifra con siete tantos en 43 bregas, mientras que Gaete solo jugó seis partidos y aportó con una diana en el 2021.