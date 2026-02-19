Colo Colo tuvo un mercado de muchas salidas, por lo que se esperaba que fueran por un jugador más. Sin embargo, la dirigencia decidió quedarse con lo disponible en el plantel. Claudio Borghi comentó la situación.

Debido a la mala campaña 2025, los Albos debieron apretarse el cinturón y ajustar finanzas en el primer equipo. De esta manera, le dieron salida a muchos importantes valores para hacer caja, como Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda. Tampoco renovaron a Mauricio Isla y mandaron a préstamo a Brayan Cortés.

El comentario de Claudio Borghi

Mucho se habló de las incorporaciones de Colo Colo. Con la decisión de no ir por nadie más, las llegadas fueron: Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Maximiliano Romero, Lautaro Pastran y Álvaro Madrid.

Claudio Borghi, quien es siempre crítico de la gestión de la dirigencia, habló de la postura de no ir por más incorporaciones. Lejos de lo esperado, el Bichi respaldó la decisión y explicó que era mejor no traer a nadie si es que no existían opciones realmente atractivas.

“Si no traes a alguien que te solucione un montón de problemas, es mejor quedarse como estás, tienes pibes que están jugando bien y respondiendo y que lo harán en el ámbito nacional y no internacional, entonces eso va sumando para que los chicos tengan su lugar“, indicó Borghi en ESPN.

“Salvo que hubieran traído a un jugador que no le hayan podido decir que no, me parece que está bien, pero las cuentas se sacarán a final de año“, cerró el tetracampeón con los Albos.

De esta manera, Fernando Ortiz tendrá que arreglársela con lo que tiene. Jugadores de las inferiores, como el caso de Yastin Cuevas, tendrán que asumir la responsabilidad de luchar por una camiseta e intentar llevar a Colo Colo a la lucha por el título.