Siguen siendo días movidos para Brayan Cortés. El portero chileno de Peñarol tiene un partidazo definitorio ante Nacional de Montevideo, para determinar el campeón del año en Uruguay.

Tras el empate 2-2 en cancha del Manya, el portero y ex Colo Colo, se prepara para un Clásico uruguayo que siempre deja de qué hablar y que podría coronarlo como gran monarca del fútbol charrúa.

Luego de ello, el portero tendrá que ponerse manos a la obra con su carrera y ver qué pretende para su futuro, considerando que Colo Colo debería ser su horizonte (está cedido hasta fin de año en el Manya).

Ponen a Cortés entre el Top 5 de Sudamérica

Joaquín Ketlun es un argentino que se ha especializado en el análisis de porteros. De hecho, en su cuenta de Instagram, suele analizar y dar los mejores tips para los que se dedican al arte de atajar.

Invitado por Fox Sports Argentina, el especialista fue impelido a realizar un ranking con los cinco mejores porteros de Sudamérica y adivinen a quien puso. “Hay un chileno que se me olvidó el nombre ahora. Cortés, sí, me parece muy buen arquero”, sentenció Ketlun, quien además puso en el ranking a porteros como Agustín Rossi (Flamengo), Franco Armani (River Plate), John (Botafogo) e Ignacio Arce (Deportivo Riestra).

De esta forma, el portero de Peñarol, que no ha sido citado en las últimas nóminas de la Selección Chilena, vuelve a ser elogiado desde un lugar imparcial. ¡Y fue puesto como uno de los mejores de Sudamérica!

¿Cuándo juega el Peñarol de Brayan Cortés por la definición del torneo charrúa?

Brayan Cortés jugará la vuelta de la trascendental final ante Nacional de Montevideo este domingo 30 de noviembre a las 16.30 horas de nuestro país.