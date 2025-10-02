Universidad de Chile inicia su desafío internacional en la Copa Libertadores Femenina del 2025. Tendrán un estreno complejo ante Nacional de Uruguay.

Las Leonas vuelven al torneo más importante de América a nivel de clubes y no lo hacen de paso, ya que las dirigidas por Cristóbal Jiménez quieren dar que hablar en esta competición. Claro que estarán en una zona difícil, por lo que deben comenzar con un triunfo.

¿Dónde ver a U. de Chile Femenino vs Olimpia?

El partido de la Copa Libertadores Femenina podrá ser visto de forma exclusiva en el servicio de streaming Pluto TV. Esta plataforma tendrá transmisión gratis del torneo.

¿A qué hora juegan por la Copa Libertadores Femenina?

El duelo de U. de Chile y Nacional será este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires, Argentina.

El grupo de U. de Chile

Si bien Universidad de Chile ha obtenido buenos resultados durante el 2025, no pudieron ante la solidez de Colo Colo y terminaron en el segundo puesto de la fase regular del torneo local, con 13 puntos de diferencia. En la Copa Libertadores Femenina buscarán dejar atrás eso.

Las Leonas estarán en el Grupo D, donde además de Nacional de Uruguay se encuentra Deportivo Cali de Colombia y Libertad de Paraguay. Tendrán que conseguir buenos resultados de entrada para poder meterse en los cuartos de final de la copa internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo y U de Chile presentan nóminas oficiales para Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile había señalado hace algunas semanas su preocupación por un ambiente hostil, debido a lo ocurrido a nivel masculino entre el Bulla e Independiente. Es de esperar que los hechos de violencia queden en el pasado y solo se hable de fútbol durante la Copa Libertadores Femenina.