Al igual que lo hará el otro representante nacional como Colo Colo, en Universidad de Chile vuelven a decir presentes en la Copa Libertadores Femenina, cuya edición 2025 se disputará en las ciudades argentinas de Banfield y Morón.

Luego de no participar de la edición 2024 y tras su última presentación en Colombia 2023, donde llegaron a cuartos de final, el objetivo de las dirigidas por Cristóbal Jiménez es superar su mejor registro en el torneo continental, donde fueron cuartas en 2020.

En su estreno oficial en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina, la U deberá verse las caras con las actuales campeonas de Uruguay, como Nacional de Montevideo, en un ambiente tenso en Argentina por lo que ocurrió con el cuadro masculino en Copa Sudamericana.

ver también Decisión de la Conmebol cambia todo para la Copa Libertadores FEM: Colo Colo y U de Chile atentos

¿Cuándo es el debut de U de Chile ante Nacional?

El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D entre las azules y las tricolores orientales se llevará a cabo este viernes 3 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Francisco Urbano de la ciudad argentina de Morón.

En esa jornada, también por esta zona del certamen continental, Deportivo Cali de Colombia se medirá ante Libertad de Paraguay, desde las 16:00 horas en el mismo recinto deportivo.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo por Copa Libertadores Femenina?

Los partidos de Universidad de Chile Femenino en el torneo sudamericano de clubes se verán ONLINE de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Pluto TV, ya sea por su sitio web www.pluto.tv o su APP, que se puede descargar en Google Play, Android TV y Apple Store.

Publicidad

Publicidad

Cabe señalar que la única opción para ver TODOS los encuentros de la Copa Libertadores Femenina 2025, desde su fase de grupos, a partir de este jueves 2 de octubre hasta la gran final el sábado 18, es a través de Pluto TV, la cual es gratuita para toda Sudamérica.

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan las azules?

DÍA RIVAL HORA ESTADIO Viernes 3 de octubre Nacional (URU) 20:00 Francisco Urbano (Morón) Lunes 6 de octubre Libertad (PAR) 20:00 Florencio Sola (Banfield) Jueves 9 de octubre Deportivo Cali (COL) 16:00 Florencio Sola (Banfield)

Publicidad